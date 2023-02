„Nasz nowy dom”. Rodzina Janna wystąpiła w programie. Katarzyna Dowbor czule ją wspomina

Jann podbił serca widzów preselekcji do Eurowizji 2023. Ich zdaniem, to właśnie 24-letni artysta powinien wygrać zamiast Blanki. Widzowie nie kryją swojego oburzenia, a Jann podchodzi do sytuacji bardzo pozytywnie. Po przegranej opublikował na Instagramie wiadomość do fanów, w której podziękował za wsparcie i zaapelował, by nie hejtowali Blanki. Zapewnił, że nie zamierza rezygnować z muzycznej przygody.

Jann mógł liczyć nie tylko na wsparcie swoich fanów, ale także Ralpha Kaminskiego i – jak się okazuje – Katarzyny Dowbor. Prowadząca programu „Nasz nowy dom” doskonale zna 24-latka.

Katarzyna Dowbor wspomina Janna

„Fakt” dotarł do informacji, że 10 lat temu rodzina Janna pojawiła się w programie „Nasz nowy dom”, a Katarzyna Dowbor doskonale pamięta młodego artystę. W rozmowie z „Faktem” wspominała jego głos. Już wtedy ją zachwycał!

„To było 10 lat temu i to był drugi odcinek programu „Nasz nowy dom”. Pamiętam doskonale całą rodzinę. Oni mieli trudną sytuację życiową. Musieli się przeprowadzić z Lublina pod Garwolin do babci. Ta sytuacja ich zaskoczyła, ale byli bardzo pogodni i uśmiechnięci, dzieciaki zrobiły na mnie duże wrażenie i będę ich zawsze pamiętać. Myśmy już wtedy zauważyli talent Jasia. On miał wtedy 14 lat i siedząc na huśtawce dla nas zaśpiewał. Zachwycił nas wtedy swoim pięknym, anielskim głosem” – powiedziała Katarzyna Dowbor „Faktowi”.

Katarzyna Dowbor wspomniała także o mamie Janna. Opisała ją w ciepłych słowach jako świetną mamę, mądrą kobietę, pracowitą. Urodziła aż ośmioro dzieci! – (...) wszystkie wychowała cudownie. Mama Jasia, nie dość, że ciężko pracowała, to jeszcze dzieciaki woziła, popierała, pomagała. Zaś najstarsza córka, czyli siostra Jasia, była taką pomocnicą mamy. Cudownie się młodszym rodzeństwem zajmowała – powiedziała.

Katarzyna Dowbor podkreśliła, że kibicowała Jannowi i była zachwycona jego występem. – Rośnie nam duża gwiazda. Jesteśmy dumni z Jaśka i tak się czujemy, bo to taki sukces naszej polsatowskiej rodziny. On jest świetny i myślę, że zrobi dużą karierę, bo ma osobowość. Widać, że dobrze się czuje na scenie i jest bardzo odważny – dodała Katarzyna Dowbor w rozmowie z „Faktem”.

Z kolei Jastrząb Post spytał Janna o wspomnienia z udziału w programie „Nasz nowy dom”. – Wspominam to bardzo dobrze. Na pewno była to dla nas bardzo fajna szansa. Co prawda, to było dawno, ale było bardzo fajnie. Ostatecznie, był z tego bardzo pozytywny impakt – powiedział.

