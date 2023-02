Ralph Kaminski oburzony wynikami preselekcji do Eurowizji. Skomentował krótki i dosadnie

Ralph Kaminski odniósł się do przegranej Janna podczas koncertu „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”. Wygrała Blanka, która tym samym została wybrana na reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Ralph Kaminski nie krył swojego oburzenia.

Ralph Kaminski oburzony wynikami preselekcji do Eurowizji

Ralph Kaminski dołączył do grona oburzonych wynikami preselekcji do Eurowizji. Blanka wygrała ze swoim utworem „Solo”, co wywołało falę oburzenia wśród widzów i internautów. Chcą oni pisać petycję i protestować pod siedzibą TVN, tym bardziej że w sieci pojawiły się odniesienia, jakoby wynik był ustawiony.

Najgłośniej swoje oburzenie wyrażają fani Janna. 24-latek odniósł się nawet do tego w krótkiej wypowiedzi, którą opublikował na Instagramie. Podkreślił, że Blanka ciężko pracowała na swój sukces i zaapelował do fanów, by jej nie hejtowali. – Chcę, żeby to wybrzmiało. Jestem ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, ale nie chcę, żeby wspieranie mnie polegało na gnieceniu kogoś, ciągnięciu kogoś innego w dół. Blanka naprawdę bardzo ciężko pracowała na to i bardzo sobie na to zasłużyła, więc wspierajcie ją, proszę, bo będzie bardzo tego potrzebowała, jak pojedzie do Liverpoolu. (…) Wyślijcie Blance dużo miłości i dużo wsparcia (…) To jest mój apel – powiedział.

Jann może liczyć nie tylko na wsparcie swoich fanów, ale i Ralpha Kaminskiego. Przed koncertem opublikował post, w którym zachęcił do głosowania na Janna. Okazało się, że dobrze go zna. – Jann to jedyny słuszny wybór by reprezentować nas na Eurowizji (wybaczcie, ale to prawda)! Mogliście go zobaczyć jako support mojej trasy – napisał.

Gdy Jann przegrał, Kaminski napisał na Story krótko i dosadnie. „Skandal #muremzajann”.

