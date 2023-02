Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wypoczywają w Alpach. Towarzyszą im dzieci aktorki

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają razem podróżować. Ujawnienie ich związku miało miejsce w czasie podróży do Ziemi Świętej, gdzie świętowali 40. urodziny Katarzyny. Z kolei nie tak dawno Maciej Kurzajewski obchodził 50. urodziny, które spędził u boku ukochanej w Jordanii. Teraz para udała się na wypoczynek w Alpy. Do tej pory para podróżowała sama, a tym razem Katarzynie i Maciejowi towarzyszą Helena i Adam.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wypoczywają w Alpach

Początkowo Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niechętnie ujawnili swój związek i nie publikowali wspólnych zdjęć. To się zmieniło w czasie ich wyprawy do Jordanii. Od tego momentu regularnie wrzucają romantyczne kadry i chwalą się fanom swoją relacją. Nie dziwi zatem fakt, że gdy wybrali się w zaśnieżone Alpy, to Katarzyna Cichopek zaprezentowała mnóstwo zdjęć i nagrań na swoim instagramowym profilu.

Dzięki temu widzimy, że para wraz z dziećmi aktorki świetnie się bawi. Wszyscy jeżdżą na nartach i w te sposób spędzają czas. Można podejrzewać, że wspólna pasja i spędzanie w ten sam sposób czasu zbliżają do siebie Macieja Kurzajewskiego i dzieci gwiazdy „M jak miłość”. Katarzyna Cichopek chętnie chwali się wspólnymi kadrami i z uśmiechem na ustach pozuje u boku zarówno dzieci, jak i ukochanego.

„Moje chłopaki” – napisała Katarzyna Cichopek pod zdjęciami z synem Adamem i z Maciejem Kurzajewskim. W opisie nie zabrakło też emotikonu czerwonego serca. – Jest super – dodała gwiazda w hashtagach.

Fani są oczarowani zdjęciami. „I tak trzymajcie – jesteście cudowni”, „Pięknie, dobrze, że dokonałaś wyboru. Widać tą miłość gołym okiem... i związek ze starszym mężczyzną jest dużo bardziej dojrzalszy – super Kasiu”, „Jak pięknie się patrzy na waszą miłość, bądźcie szczęśliwi” – komentują fani.

instagram

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas.

Czytaj też:

Maciej Kurzajewski zachwyca się Katarzyną Cichopek. Wspomniał też o wspólnym mieszkaniuCzytaj też:

Cichopek i Kurzajewski zrezygnowali z zakupu wspólnego domu. Wiemy, dlaczego