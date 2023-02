Cichopek i Kurzajewski zrezygnowali z zakupu wspólnego domu. Wiemy, dlaczego

O relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest głośno od kiedy tylko para przyznała, że są w związku. Prezenterzy „Pytania na Śniadanie” nie ukrywają, że ich uczucie rozwija się z dnia na dzień coraz mocniej.

Związek Kurzajewskiego i Cichopek

Opinia publiczna dowiedziała się o ich związku w dniu 40. urodzin aktorki, które w ubiegłym roku para spędziła w Izraelu. Z kolei podczas podróży do Nowego Jorku Maciej Kurzajewski oświadczył się swojej ukochanej. Teraz okazuje się, że i ślub pary odbędzie się poza Polską. Para planuje się pobrać na greckiej wyspie, jednak na razie nie potwierdzili tych doniesień.

Mimo to Kurzajewski i Cichopek ostatnio pochwalili się współpracą z Jonatanem Kliczewskim, architektem, który pracuje z prezenterką przy programie „Operacja aranżacja”. Mimo że początkowo para zastanawiała się nad zakupem nowej nieruchomości, to teraz do mediów dotarła informacja, że para jednak zamierza wyremontować dom dziennikarza. Między innymi powodem jest niestabilny rynek nieruchomości.

– Kasia po złych doświadczeniach z kredytem we frankach jest bardzo ostrożna. Zawsze szybko spłaca swoje należności. Dzięki temu podczas rozwodu mogła oddać Marcinowi połowę apartamentu na warszawskiej Sadybie, bo błyskawicznie spłaciła swoją połowę kredytu. Nie lubi mieć długów. Wie, że remont może przeprowadzić z pomocą przyjaciół i firm, które za reklamę chętnie podarują jej swoje usługi i materiały – zdradził anonimowy informator redakcji Super Expressu.

Cichopek i Kurzajewski zamieszkają z jej dziećmi i jego matką

Dodatkowym powodem ma być chęć opieki nad matką Kurzajewskiego. Kobieta, która jest wdową, choruje na cukrzycę. – Pani Teresa Kurzajewska od ponad trzech lat jest wdową i cierpi na cukrzycę. Wymaga stałej pomocy. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że zakochani od razu wzięli pod uwagę wspólne zamieszkanie. Na posesji Maćka w Starej Miłosnej ma ona swój kameralny domek i bardzo go lubi. Nietrudno też zgadnąć, że tak jak większość seniorów wyznaje zasadę, że „starych drzew się nie przesadza” – twierdzi źródło.

Poza matką dziennikarza razem z Cichopek do posiadłości mają wprowadzić się dzieci celebrytki Helena i Adam. Według mediów Teresa Kurzajewska ma bardzo lubić przyszywane wnuki. Do Polski z programu dla licealistów w Holandii ma wrócić także młodszy syn gwiazdora Julek. Nastolatek także zamierza zamieszkać w wyremontowanym domu w Starej Miłosnej.

