Cichopek i Kurzajewski zaskoczyli swoim związkiem. To nie pierwszy tak głośny romans w polskim show-biznesie

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego zaskoczył wszystkich. Para zrobiła coming out przy okazji 40. urodzin aktorki. Katarzyna Cichopek wrzuciła wspólne zdjęcie na Instagram, ujawniając, że razem z Maciejem wyjechała do Izraela. Kilka dni później wystąpiła z nim w „Pytanie na śniadanie”. Relacja pary wywołuje ogromne emocje, bo całkiem niedawno Katarzyna Cichopek rozstała się z mężem Marcinem Hakielem. Do tego była żona Macieja Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz, stwierdziła, że romans pary trwa od dawna, a sama aktorka zdradzała swojego męża.

Nie da się ukryć, że nie tylko związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był zaskoczeniem w polskim show-biznesie.

Najbardziej zaskakujące związki gwiazd

Anna Cieślak i Edward Miszczak

Ta para zrobiła wszystkim dużą niespodziankę swoją relacją. Przez długi czas aktorka i były już dyrektor programowy TVN nie chcieli potwierdzić swojej relacji. Nieoczekiwanie jednak... postanowili wziąć ślub! Zdjęcia z tego wydarzenia obiegły media i stały się dowodem, że faktycznie Anna Cieślak i Edward Miszczak są parą i postanowili spędzić ze sobą życie. Wcześniej o ich związku mówił Bronisław Cieślak, wujek aktorki.

Gdybym ten związek aprobował, czy był mu niechętny, to zawsze byłoby źle. Nie warto szukać w tym sensacji. A z panem Edwardem też się poznaliśmy. Przyszedł do pracy w Polskim Radiu, kiedy ja z niego odchodziłem. Nie widywaliśmy się często, ale bardzo go polubiłem – mówił.

Anna Cieślak i Edward Miszczak nie afiszują się ze swoim uczuciem, więc w sieci trudno znaleźć ich wspólne zdjęcia.

Antoni Królikowski i Joanna Opozda

Ich relacja też była sporym zaskoczeniem. Wcześniej Antoni Królikowski przez długi czas był związany z Julią Wieniawą, a następnie wdał się w relację z prawniczką Kasią. Nagle jednak zakochał się w Joannie Opoździe, z którą tworzył burzliwą relację. Para rozstawała się i wracała do siebie. W końcu jednak Joanna zaszła w ciążę i Antoni postanowił się z nią ożenić. Niestety, nie ma tu mowy o happy endzie, bo jeszcze przed narodzinami synka Antoni Królikowski postanowił wdać się w romans z... sąsiadką. Obecnie Antoni i Joanna nie są już razem i co jakiś czas toczą medialne bitwy i przepychanki.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki

Tymczasem była partnerka Antoniego Królikowskiego postanowiła ustatkować się u boku jego kolegi z branży, Nikodema Rozbickiego. W mediach długo pojawiały się plotki na temat rzekomych związków gwiazdy z Maciejem Musiałem czy Maciejem Musiałowskim. W końcu jednak okazało się, że Julia Wieniawa zakochała się w Nikodemie. Para do tej pory jest razem.

Sandra Kubicka i Baron

Modelka i muzyk są razem od 2021 roku. Ich relacja też była sporym zaskoczeniem. Baron wcześniej był związany z Julią Wieniawa i Blanką Lipińską. Tymczasem Sandra Kubicka była nawet zaręczona z innym mężczyzną, gdy mieszkała w USA. Obecnie para nie ukrywa swojego szczęścia. Chętnie wrzuca zdjęcia oraz nagrania na swoje media społecznościowe. I choć niedawno plotkowano o ich rozstaniu, to nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Zakochani szybko pokazali, że wciąż są razem, wrzucając czułe zdjęcia do sieci.

Anna Mucha i Jakub Wons

Anna Mucha przez lata była związana z Marcelem Sorą, z którym ma dwoje dzieci – Stefanię i Teodora. Rozstanie pary nie było tajemnicą, ale aktorka, która od lat wie, jak funkcjonuje show-biznes, nie mówiła o tym publicznie. Długo nie chwaliła się także nowym związkiem, który wyszedł na jaw dość niespodziewanie. Anna Mucha i Jakub Wons zostali po prostu przyłapani przez paparazzi. Zakochani trzymali się za ręce i nie szczędzili sobie czułości. W końcu Anna Mucha postanowiła nawet zaprezentować się u boku nowego ukochanego na premierze filmu.

No dobra, to ślubne już jest – napisała, wrzucając zdjęcie na Instagram.

Maffashion i Sebastian Fabijański

Choć ta para nie jest już razem, to jej związek był dużym zaskoczeniem w polskim show-biznesie. Blogerka przez lata była w stałym związku z Czarkiem Jóźwikiem. Ich relacja zakończyła się nagle i niespodziewanie, a zaraz potem Maffashion zaczęła być widywana u boku Sebastiana Fabijańskiego. Para szybko zdecydowała się powiększyć swoją rodzinę i na świat przyszedł synek, Bastek. Niestety, związek blogerki i aktorka zakończył się tak samo głośno, jak się zaczął, a przyczyniła się do tego afera z udziałem Rafalali. Transseksualna skandalistka ujawniła nagrania z udziałem Sebastiana Fabijańskiego. Mimo że początkowo aktor wypierał się jakichkolwiek dwuznacznych relacji z Rafalalą, w końcu przyznał, że był pod wpływem środku odurzających i nie wiem, jak znalazł się w jej domu. Maffashion zareagowała błyskawicznie. Wyprowadziła się z synem z ich wspólnego domu i wystawiła posiadłość na sprzedaż.

Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała

Zbigniew Zamachowski przez lata był związany z Moniką Richardson. Wydawało się, że ich relacja jest już jedną z bardziej stabilnych i trwałych w polskim show-biznesie. Dlatego dużym zaskoczeniem było rozstanie pary. Media obiegły zdjęcia wyprowadzającego się z domu aktora, a Monika Richardson na Instagramie dość długo nawiązywała do rozstania w swoich wpisach. Szybko okazało się, że Zbigniew Zamachowski nie cierpiał długo w samotności. Aktor związał się z koleżanką z branży – Gabrielą Muskałą. Para nie afiszuje się ze swoim uczuciem.

