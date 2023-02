Maryla Rodowicz stanęła w obronie Antoniego Królikowskiego. Zareagował na jej słowa

W sobotę, 18 lutego, media obiegła wiadomość o zatrzymaniu Antoniego Królikowskiego przez policję. Aktor siedział w swoim samochodzie, będąc pod wpływem środków odurzających, co wykazał narkotest. Kilka godzin później Antoni Królikowski opublikował oficjalne oświadczenie, w którym zapewnił, że nie bierze narkotyków, a test wykazał obecność substancji z marihuany medycznej, którą zażywa na swoją chorobę stwardnienie rozsiane. Sprawę skomentowała Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz stanęła w obronie Antoniego Królikowskiego

Serwis Pomponik poprosił Marylę Rodowicz o komentarz w tej sprawie ze względu na fakt, że Antoni Królikowski jest jej wielkim fanem. Po jednym z koncertów podobno podbiegł do niej i nawet się do niej przytulił! Teraz Maryla Rodowicz wsparła aktora i okazało się, że nie potępia go za obecność THC w organizmie.

„Marihuana powinna być zalegalizowana i nie byłoby problemu” – powiedziała.

Antoni Królikowski najwyraźniej docenił wsparcie swojej idolki. Po jakimś czasie opublikował nagranie, które zrobiła mu prawdopodobnie Izabela, bo oznaczył jej profil. Widać, jak aktor spaceruje z psem w centrum Warszawy, a w tle leci utwór Maryli Rodowicz „Ludzkie gadanie”. Przy okazji Antoni Królikowski oznaczył także profil samej Maryli Rodowicz, dodając emotikony czerwonego serca, nutek, króliczej głowy oraz czterolistnej koniczyny.

Wcześniej aktor wyjaśnił, dlaczego w jego organizmie tak długo utrzymywała się substancja THC.

„W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany nawet w małych ilościach stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi” – napisał w swoim oświadczeniu.

