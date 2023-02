Antoni Królikowski po raz pierwszy pokazał ukochaną. Tak pieszczotliwie się do niego zwraca

Mija rok od kiedy Antoni Królikowski rozstał się z Joanna Opozdą, matką swojego synka Vincenta. 14 lutego 2022 roku para jeszcze świętowała razem walentynki, by zaledwie kilka dni później, 22 lutego Joanna Opozda sama jechała do szpitala urodzić synka. Właśnie w tych dniach dowiedziała się o romansie swojego męża z sąsiadką, Izabelą, która jest prawniczką. Antoni Królikowski wyprowadził się i już oficjalnie związał z Izabelą. Teraz po raz pierwszy pokazał ją na Instagramie.

Antoni Królikowski po raz pierwszy pokazał ukochaną

17 lutego Antoni Królikowski świętował 34. urodziny. Z tej okazji powrócił na Instagram po dłuższej nieobecności i wrzucił nowe zdjęcie. – Wciąż żywy – napisał. Nie to jednak zwróciło uwagę, a fotografia, którą opublikował na InstaStories. Zdjęcie zostało udostępnione z profilu Izabeli i po raz pierwszy mamy okazję ją zobaczyć. Ukochana aktora złożyła mu urodzinowe życzenia, czule się do niego zwracając.

„Króliczku, spełnienia marzeń jeszcze niespełnionych i żebyś uśmiechał się tak jak najczęściej. 100 lat” – napisała.

Widać, że fotografia została zrobiona latem. Świeci słońce, w tle widać zielone drzewa, a para ma na sobie lekkie ubrania. Antoni i Izabela uśmiechają się do obiektywu, a ukochana aktora czule go obejmuje. Do tej pory Antoni Królikowski nie pokazywał twarzy Izabeli. Raz przy okazji Halloween opublikował z nią zdjęcie, ale widać było jedynie, że też jest blondynką jak Joanna Opozda. Teraz widzimy, że więcej łączy ją z byłą żoną aktora – obie mogą pochwalić się pełnymi ustami. Izabela nosi za to korekcyjne okulary w złotych oprawkach. Widać jednak zza nich, że lubi mocny makijaż oczu. Możecie zobaczyć, jak wygląda ukochana Antoniego Królikowskiego, zaglądając do galerii zdjęć.

