Syn Justyny Steczkowskiej zapoznał ją z białoruską ukochaną. „Stres trochę”

Leon Myszkowski jest synem Justyny Steczkowskiej i od dawna idzie w ślady swojej sławnej mamy, próbując podbić show-biznes. Najpierw chciał zasłynąć jako kulinarny bloger, teraz natomiast jest DJ-em. Ostatnio wystąpił z Justyną Steczkowską na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. Teraz udzielił wywiadu serwisowi Plotek, w którym opowiedział o swojej ukochanej Ksenii.

Syn Justyny Steczkowskiej zapoznał ją z białoruską ukochaną

Leon Myszkowski rozmawiał z Matem Roobensem Ledwigiem i wyznał, że stresował się przed pierwszym spotkaniem Ksenii i swojej mamy.

„Ja się nie bałem o to, że nie zostanie zaakceptowana. To jest zawsze taki stres trochę. (…) Ksenia przyjechała do nas do domu. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Mama poznała Ksenię, moja siostra też. Akurat wtedy było u nas jeszcze kuzynostwo. Ojciec poznał ją później” – powiedział Leon Myszkowski w Plotku.

Syn Justyny Steczkowskiej przyznał, że jego mama i ukochana mają ze sobą dobry kontakt. Nie ma tu mowy o żadnych różnicach kulturowych, mimo że Ksenia pochodzi z Białorusi.

„Mają dobry kontakt. Mają o czym pogadać. Ja raczej nie jestem specjalnie dobrym partnerem do damskich rozmów. W Polsce jest taki utarty stereotyp, że teściowa nie lubi narzeczonej. Teraz to już chyba jest bardziej taki żart. Nie wiem, czy ktoś naprawdę ma duże problemy z tym” – powiedział Leon Myszkowski.

