Anna Mucha wypięła się do zdjęcia i pokazała, że... pękły jej spodnie na pośladkach. „Jednak dieta”

Anna Mucha lubi prowokować, budzić kontrowersje i wywoływać emocje. Nie zmieniło się to od lat. Co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia w negliżu lub zaskakuje swoimi przemyśleniami. Tym razem postanowiła poinformować swoich fanów, że czas na dietę, bo pękają jej spodnie na pośladkach. Dobitnie to zaprezentowała.

Anna Mucha pokazała dziurę w spodniach

Anna Mucha doskonale wie, co zrobić, żeby wzbudzić emocje i wykorzystuje w tym celu każdą nadarzającą się okazję. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zrobiła jej się dziura w spodniach, postanowiła się tym „pochwalić” w social mediach. Tym bardziej że dziura powstała... na pośladkach.

„Moment, kiedy orientujesz się, że czas kupić nowe jeansy... Albo jednak dieta” – napisała Anna Mucha na zdjęciu, do którego zapozowała, wypinając pośladki.

To zdarzenie szybko zmotywowało Annę Muchę do aktywności fizycznej. Niedługo po nim wrzuciła zdjęcie z kortu tenisowego. Fotografię podpisała słowami: „Od czegoś trzeba zacząć”.

Ciekawe, czy Anna Mucha pochwali się metamorfozą. Można się spodziewać, że tak.

