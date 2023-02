„Nasz nowy dom”. Katarzyna Dowbor ujawniła, ile naprawdę trwają remonty. Robotnicy „w ogóle nie śpią”

Program „Nasz nowy dom” jest emitowany od 2013 roku. Obecnie Katarzyna Dowbor, która od 10 lat jest jego prowadzącą, pracuje na planie 20. sezonu, który zostanie wyemitowany wiosną tego roku. Przez ten czas wraz z ekipą remontowo-budowlaną pomogła około 300 rodzinom poprawić ich warunki bytowe. Teraz ujawnia, ile czasu zajmuje jeden remont.

„Nasz nowy dom”. Katarzyna Dowbor ujawniła, ile naprawdę trwają remonty

Oglądając program „Nasz nowy dom”, widzowie są zapewniani, że każdy remont jest wykonywany błyskawicznie i trwa jedynie od czterech do siedmiu dni. Niektórzy jednak nie dowierzają, że tak jest w rzeczywistości. Teraz w rozmowie z Pomponikiem Katarzyna Dowbor postanowiła rozwiać te wątpliwości.

„Jeśli praca idzie w miarę sprawnie, to po 10-12 godzinach ekipa idzie się przespać. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek…Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15. Te 5 dni to czas ogromnego spięcia dla ekipy budowlanej, ale też filmowej. My jesteśmy podzieleni na dwie ekipy. Jedna ekipa pracuje ze mną, ale jest też tak zwana dwójka, która cały czas jest z ekipą remontową. My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami – powiedziała prowadząca Pomponikowi.

Katarzyna Dowbor ujawniła też, że kiedyś sama brała udział w remontach. To się zmieniło, bo teraz więcej czasu spędza na rozmowach z rodzinami. To właśnie ich historie, często bardzo dramatyczne i poruszające przyciągają tłumy widzów przed telewizory i wywołują duże wzruszenie.

