Paulina Smaszcz tańczy i wtula się w tajemniczego mężczyznę. To jej nowy ukochany?

Ostatnich kilka tygodni Paulina Smaszcz spędziła na medialnych przepychankach i oczernianiu byłego męża. Teraz natomiast rozkręca swój profil na TikToku, gdzie wrzuca kolejne nagrania, na których tańczy w rytmie popularnych hitów. Tym razem towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna.

Paulina Smaszcz tańczy i wtula się w tajemniczego mężczyznę

Nagrania Pauliny Smaszcz podbijają internet. „Kobieta petarda” zatańczyła już do nowego hitu Shakiry, a także Miley Cyrus. „Flowers” tej drugiej wyjątkowo przypadło jej do gustu, ponieważ postanowiła nawet wystylizować się na artystkę. Teraz natomiast wrzuciła nagranie, na którym tańczy do discopolowego hitu Konrada Skolimowskiego, pt. „Wyglądasz idealnie”.

Na nagraniu widzimy, jak Paulina Smaszcz wywija i uśmiecha się do kamery. W pewnym momencie podchodzi do niej tajemniczy mężczyzna, wtula się w nią i razem tańczą. Przez całe nagranie Paulina Smaszcz wygląda na bardzo szczęśliwą. Niestety, ani razu nawet przez chwilę nie widać twarzy mężczyzny.

W opisie do wideo „kobieta petarda” nie ujawniła, kim jest mężczyzna, ale za to postanowiła to zdradzić serwisowi Plotek. Przyznała, że to jej nowy partner. – Jest od dawna wspaniały, kochany, doceniający, inspirujący, wspierający, szanujący i lojalny – powiedziała.

