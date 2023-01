Krzysztof Cugowski potwierdza rozpad małżeństwa syna. „Odbyło się to dyskretnie”

Informacje o nowej partnerce Piotra Cugowskiego wywołały medialną burzę. Jeszcze niedawno fani muzyka byli przekonani, że artysta żyje w szczęśliwym związku z dziennikarką Elizą Tokarczyk, a tymczasem okazało się, że ma już nową partnerkę i jest z nią zaręczony.

Cugowski rozstał się z żoną

To już pewne związek Cugowskiego przeszedł do historii. Artysta i dziennikarka pobrali się w 2008 roku, a chwilę później powitali na świecie swojego syna Piotra.

Wszystko stało się jasne, kiedy podczas pobytu w show „Jaka to melodia” muzyk pozdrowił narzeczoną. To jednak nie koniec wspominania o nowej sympatii. Artysta jest też jurorem „The Voice of Senior”, o czym ostatnio opowiedział reporterce „Pytania na Śniadanie”. Wyznał, że z widowni wspierają go dwie ukochane kobiety.

– Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem „lekarzem dusz”, a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem – powiedział wówczas.

Krzysztof Cugowski potwierdza doniesienia o nowej partnerce syna

Teraz głos zabrał ojciec Piotra Cugowskiego Krzysztof. W rozmowie z „Faktem” przyznał, że do rozwodu doszło już jakiś czas temu. – Bez zbędnego rozgłosu on się rozwiódł już z półtora roku temu – powiedział.

Artysta dodał, że poinformowanie mediów o zmianach w życiu było decyzją Piotra Cugowskiego. – Jak się nie chce czegoś rozgłaszać, to nikt nic nie wie. Odbyło się to dyskretnie i najlepszym przykładem jest to, że to wyciekło dopiero po półtora roku. I on sam to odkrył, że ma nową panią. Jak się chce być dyskretnym, to można – podkreślił.

Krzysztof Cugowski zdradził też, czy poznał nową wybrankę swojej latorośli. – Poznałem jego nową narzeczoną, oczywiście, w końcu siłą rzeczy muszę poznać – podsumował.

