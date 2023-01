Grała Samarę w „The Ring”. Dziś Daveigh Chase ma 32 lata i zmieniła się nie do poznania

„The Ring” to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych horrorów. Każdy, kto go oglądał, z pewnością pamięta przerażającą, czarnowłosą dziewczynkę, postać z „morderczego” nagrania wideo, po obejrzeniu którego ginęło się w ciągu siedmiu dni. Dziś dziewczynka ma 32 lata i daleko jej do Samary.

Grała Samarę w „The Ring”. Co dziś robi i jak się zmieniła?

W postać Samary wcielała się Daveigh Chase i miała wtedy zaledwie 12 lat. W 2003 roku za rolę w „The Ring” otrzymała nagrodę MTV Movie Award dla „najlepszego czarnego charakteru”. Rola w horrorze nie była jedyna. Daveigh Chase występowała w wielu produkcjach, ale nigdy później nie zagrała tak charakterystycznej postaci. Można ją było za to oglądać w takich filmach, jak: „Donnie Darko”, „Beethoven 5”, „A. I. Sztuczna inteligencja”, „Trzy na jednego”.

Przed kamerą stanęła po raz ostatni w 2016 roku. Potem jedynie użyczała swojego głosu w dubbingach. Można ją było usłyszeć w animowanym filmie Disneya „Lilo and Stitch” oraz „Spirited Away”. Potem zniknęła.

Daveigh Chase ma na swoim koncie zatargi z prawem. W 2018 roku została aresztowana za jazdę skradzionym autem. Niedługo potem ponoć porzuciła pod szpitalem tajemniczego mężczyznę, który przedawkował narkotyki, a potem zmarł. Kilka razy była aresztowana za posiadanie narkotyków.

Od 2019 roku wydaje się, że Daveigh Chase wychodzi na prostą i skupia się na swoim zdrowiu. Obecnie jest aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje swoje zdjęcia. Zobaczcie w galerii, jak się zmieniła.

