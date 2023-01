Zmarła Gina Lollobrigida. Słynna aktorka miała 95 lat

Luigina Lollobrigida, znana jako Gina Lollobrigida, przyszła na świat 4 lipca 1927 we włoskim Subiaco. Największą popularnością cieszyła się w latach 50. i 60, ale na scenie debiutowała już jako 18-latka. Dwa lata później została Miss Włoch. To otworzyło jej drzwi do kariery filmowej. Gina Lollobrigida postrzegana była jako międzynarodowy symbol seksu. Kiedy jej kariera odrobinę zwolniła, zajęła się pracą fotoreporterki.

Na swoim koncie ma role w takich filmach jak „Chleb, miłość i fantazja”, „Dzwonnik z Notre-Dame” czy „Trapez”. Gina Lollobrigida zmarła w wieku 95 lat.

Gina Lollobrigida – kim była?

Gina Lollobrigida była nie tylko aktorką, ale była też związana ze sztuką. Gwiazda skończyła liceum artystyczne w Rzymie i studiowała na Akademii sztuk Pięknych. W tym okresie życia utrzymywała się, sprzedając namalowane przez siebie karykatury. W jednym z wywiadów przyznała, że bycie aktorką nigdy nie było jej wielkim marzeniem. – Nie chciałam być aktorką, nie znałam kina, kochałam rzeźbę i miałam piękny głos – powiedziała po latach.

Mimo braku takich marzeń Lollobrigida zadebiutowała na scenie Teatro della Concordia w komedii „Santarellina”. Prawdziwą karierę zaczęła jednak w wieku 20 lat. Wówczas wygrała konkurs piękności i została Miss Włoch. To otworzyło jej drzwi do największych produkcji. Pod koniec lat 40. zagrała w takich filmach jak: „Dzwonki alarmowe”, „Łucja z Lammermooru”, „Czarny orzeł” czy musical „Pagliacci”. Dzięki tym obrazom szybko zauważyło ją Hollywood. Mimo propozycji kilkuletniego kontraktu gwiazda wolała zostać w Europie. Na swoim koncie ma wiele nagród: m.in. David di Donatello, czyli niemiecki odpowiednik Oscara oraz Bambi, czyli niemieckie wyróżnienie. Lollobrigida była też nominowana do Złotego Globu w kategorii dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu.

W latach 70. jej kariera filmowa trochę przygasła. Wówczas gwiazda zajęła się pracą fotoreporterki. Di historii przeszedł jej wywiad z Fidelem Castro, Lollobrigida spędziła u niego na Kubie kilkanaście dni. W 2008 roku za całokształt twórczości otrzymała nagrodę National Italian American Foundation.

Gina Lollobrigida – życie prywatne

Gina Lollobrigida w 1949 roku poślubiła słoweńskiego lekarza Milko Skofica. Para doczekała się jednego syna Milko Skofica juniora. Rozwiedli się po ponad 20 latach małżeństwa. Po zerwanych zaręczynach z George'em Kaufmanem w latach 70. utrzymywała, że jest samotna.

W 2006 roku ogłosiła, że jest w związku z hiszpańskim biznesmenem Javierem Rigau y Rafols, którego poznała 20 lat wcześniej. Mężczyzna był od niej 34 lata młodszy. Aktorka wyszła za niego w 2010 roku. Trzy lata później Gina Lollobrigida sprzedała swoją kolekcję biżuterii, a pięć milionów dolarów, które otrzymała, przekazała na badania nad terapią komórkową.

Czytaj też:

Jeff Beck nie żyje. Znamy przyczynę śmierci legendarnego gitarzystyCzytaj też:

Riley Keough, wnuczka Presley'a, jest aktorką i modelką. Czego o niej nie wiecie?