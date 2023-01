Lisa Marie Presley nie żyje. Kim była? Po ojcu odziedziczyła muzyczny talent

12 stycznia światowe media obiegła informacja o stanie zdrowia Lisy Marie Presley. Jedyna córka Elvisa i Priscilli Presleyów została znaleziona w swoim domu w Calabasas w ciężkim stanie. Miała mieć atak serca. Kilka godzin później okazało się, że zmarła. – Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością. Moja piękna Lisa Marie nie żyje. Zmarła w wieku 54 lat – poinformowała jej matka.

Lisa Marie Presley żyła intensywnie i doświadczyła wielu tragicznych wydarzeń. Przez całe życie walczyła z uzależnieniami i tworzyła burzliwe związki z mężczyznami. Kim była i czym się zajmowała?

Kim była Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley urodziła się 9 miesięcy po ślubie swoich rodziców. Elvis Presley rozpieszczał swoją jedynaczkę do granic – kupował jej biżuterię z brylantami czy futra z norek. Gdy w 1972 roku jej rodzice rozstali się, Lisa Marie Presley często przebywała w domu swojego ojca i uczestniczyła w imprezach, na których dzieci nie powinny być obecne. Jednak jej beztroskie dzieciństwo nagle się skończyło, gdy znalazła nieprzytomnego ojca w łazience.

To wydarzenie było dla niej traumatyczne. Po śmierci ojca miała coraz większe problemy – zaczęła sięgać po alkohol i narkotyki. Matka nie mogła sobie z nią poradzić i o pomoc poprosiła centrum scjentologiczne. Tam Lisa Marie Presley zaczęła pracować z ludźmi uzależnionymi od narkotyków. Po latach mówiła w wywiadach, że to nauczyło ją odpowiedzialności i pomogło wyjść z nałogów.

W 1988 roku po raz pierwszy wyszła za mąż – za Danny'ego Keougha. Para doczekała się narodzin dwójki dzieci – córki Danielle Riley oraz syna Benjamina Storma. Małżeństwo Lisy i Danny'ego przetrwało 6 lat. Para rozwiodła się w 1994 roku, a już 12 dni po rozwodzie córka Elvisa znów brała kolejny ślub i to z... Michaelem Jacksonem. Ta informacja zszokowała świat. Już wtedy Michael Jackson był bowiem oskarżany o molestowanie seksualne i był podejrzany o pedofilię. – Wierzyłam, że nie zrobił nic złego, że został niesłusznie oskarżony i zaczęłam się w nim zakochiwać. Chciałam go uratować i czułam, że mogę to zrobić – mówiła Lisa Marie Presley po latach.

Już dwa lata później para rozwiodła się, a Lisa Marie Presley długo nie cierpiała w samotności. Zaczęła się spotykać z Nicolasem Cagem, z którym wzięła ślub 10 sierpnia 2002 roku. To małżeństwo błyskawicznie się rozpadło, bo już 25 listopada aktor złożył pozew o rozwód. W styczniu 2006 roku Lisa Marie Presley wyszła za mąż po raz czwarty. Tym razem za Michaela Lockwooda, muzyka. Dwa lata później, gdy Lisa miała 40 lat, urodziła bliźniaczki – córki Finley i Harper. Związek Lisy i Michaela skończył się rozwodem w 2017 roku. Rozstaniu towarzyszył niemały skandal – wyszło na jaw, że Lockwood jest oskarżony o molestowanie i pedofilię. Na jego komputerze zabezpieczono niestosowne zdjęcia oraz filmy.

Tymczasem Lisa Marie znów wpadła w uzależnienie. Tym razem od środków opioidowych przeciwbólowych, które otrzymała po porodzie córek. Ponoć mieszała je z dużymi ilościami kokainy. W wyniku tego jej córki trafiły pod opiekę babci, a ona sama na terapię. Potem musiała walczyć o odzyskanie prawa do opieki nad Finley i Harper.

To jednak nie był koniec problemów Lisy i batalii, które musiała stoczyć. Po wszystkim walczyła z Lockwoodem o majątek. Mężczyzna domagał się unieważnienia intercyzy i żądał 40 tysięcy dolarów miesięcznie wsparcia od byłej żony. Walka ta zakończyła się w 2018 roku wygraną Lisy. Niestety, córka Presleya już wtedy miała spore problemy finansowe. Ze 100 milionów dolarów, które odziedziczyła po ojcu, zostało jej jedynie 14 tysięcy.

12 lipca 2020 roku Lisa Marie Presley przeżyła kolejną tragedię. Jej jedyny syn Benjamin popełnił samobójstwo w domu w Calabasas. Media informowały, że był uzależniony od alkoholu i narkotyków, a kilka tygodni przed śmiercią zakończył odwyk.

Lisa Marie Presley – życie zawodowe

Choć wydaje się, że Lisa Marie Presley funkcjonowała głównie jako córka Elvisa Presleya, a w mediach pojawiały się jedynie informacje o jej kolejnych związkach, rozstaniach, uzależnieniach i odwykach, to jednak od zawsze była też wokalistką. Muzyczny talent i pasję zdecydowanie odziedziczyła po ojcu. Wydała trzy albumy – „To Whom It May Concern #5” w 2003 roku, „Now What # 9” w 2005 roku i „Storm&Grace” w 2012 roku. Przeglądając profil Lisy Marie Presley na Instagramie, nie sposób nie zauważyć, że występy na scenie były dla niej bardzo ważne. Regularnie publikowała swoje sceniczne fotografie.

Lisa Marie Presley miała też kilka filmowych ról na koncie. Trzy razy grała samą siebie – najpierw w 1997 roku wystąpiła w produkcji „HiStory on Fil, Volume II”, potem w 2003 roku w „200 Greatest Pop Culture Icons” oraz „Starring”. W 2005 roku zagrała w „Nieznanym Elvisie”.

