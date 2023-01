Książę Harry oskarża Camillę. „To czyniło ją niebezpieczną”

Książę Harry rozpoczął promocyjne tournee swojej książki biograficznej „Spare”, która ma się ukazać już we wtorek, 10 stycznia. Tym razem zgodził się na wywiad u Andersona Coopera w jego programie „60 minut” i ujawnił kolejne fakty z życia rodziny królewskiej. Mówił o tym, jak nie radził sobie z żałobą po śmierci matki, pomagał sobie eksperymentalnymi terapiami przy pomocy psychodelików, wierzył, że w rzeczywistości jego matka żyje i „przyjdzie po niego”. Zaatakował ojca i jego żonę, a także swojego brata.

Książę Harry nie radził sobie z żałobą po śmierci matki

Już na początku wywiadu z Andersonem Cooperem książę Harry zapewnia, że jego czyny nie mają na celu zranienia jego rodziny. Chwilę później postanawia jednak ujawnić wiele szokujących faktów i swoich przemyśleń. Duża część rozmowy została poświęcona omówieniu jego żałoby po śmierci księżnej Diany. Książę Harry nie ukrywa, że nie radził sobie z głębokim żalem. Przez wiele lat był przekonany, że jego matka żyje i pewnego dnia się odezwie. Często budził się z myślą, że „to właśnie ten dzień”. W pewnym momencie swojego życia wybrał się nawet do Paryża i kazał się przewieźć trasą, którą po raz ostatni w życiu pokonała jego matka. Chciał jechać „tym samym tunelem z taką samą prędkością”. Poprosił też o ujawnienie zdjęć z wypadku księżnej Diany. Co zobaczył? – Głównie dowód. Dowód, że była w samochodzie. Dowód, że została ranna. I dowód na to, że ci sami paparazzi, którzy ścigali ją do tunelu, robili zdjęcia – zdjęcia jej półżywej leżącej na tylnym siedzeniu samochodu – wyznał książę.

Książę Harry „radził sobie” z żałobą na różne sposoby. Rzucił się w wir imprez, alkoholu, narkotyków. Przyznał również, że sięgnął po eksperymentalne terapie, podczas których wykorzystywane były psychodeliki. – Nigdy nie poleciłbym ludziom robić tego rekreacyjnie. Ale robienie tego z właściwymi ludźmi, jeśli cierpisz z powodu ogromnej straty, żalu lub traumy, wtedy te rzeczy działają jak lekarstwo. (...) Mnie oczyściły, pozwoliły na jasność widzenia, oczyściły z uczucia straty. Odsunęły myśl, że muszę płakać, by udowodnić, że tęsknię za matką, podczas gdy ona tak naprawdę chciałaby, żebym był szczęśliwy – powiedział Harry.

Książę Harry oskarża królową Camillę o przecieki do mediów

W wywiadzie z Andersonem Cooperem książę Harry wspomniał też o królowej małżonce Camilli. Zwrócił uwagę, że lata temu próbowała „zrehabilitować swój wizerunek” po tym, jak prasa oskarżyła ją o bycie główną winowajczynię rozpadu małżeństwa księcia Karola i księżnej Diany. W tamtym czasie książę Harry postrzegał ją jako „zagrożenie”. – To czyniło ją niebezpieczną z powodu powiązań, które tworzyła w brytyjskiej prasie. I była otwarta gotowość po obu stronach do wymiany informacji – powiedział książę Harry, sugerując tym samym, że królowa Camilla była odpowiedzialna za przecieki informacji do prasy.

Książę Harry zwrócił też uwagę, że został pominięty przez rodzinę, gdy zmarła królowa Elżbieta II. Przebywał wtedy w Londynie, ale na miejsce śmierci królowej musiał dotrzeć sam. Na koniec rozmowy z Andersonem Cooperem stwierdził, że jedyne, czego pragnie, to poprawne relacje ze swoją rodziną.

Czytaj też:

Książę Harry ujawnia, co się działo po śmierci Diany. „Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego ich ręce były mokre”Czytaj też:

Książę Harry o utracie dziewictwa. „Traktowała mnie jak młodego ogiera”