Książę Harry o utracie dziewictwa. „Traktowała mnie jak młodego ogiera”

Brytyjskie media donoszą, że egzemplarze autobiografii księcia Harry’ego „Spare” (ang. „Zapasowy” – tytuł odnosi się do pozycji Harry'ego jako młodszego brata następcy tronu) przypadkowo zostały sprzedane w wersji hiszpańskojęzycznej 5 dni przed datą ogólnoświatowej premiery. Dzięki temu do mediów trafiły najciekawsze fragmenty książki. Trzeba przyznać, że brat Williama zdecydowanie zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem.

Książę Harry opowiedział o utracie dziewictwa

We wspomnieniach ujawnił nie tylko opis relacji w rodzinie królewskiej, ale też wiele kontrowersyjnych wątków ze swojego życia. Książę Harry napisał też, że podczas służby w Afganistanie zabił 25 osób i „nie wstydził się tego". Książę Sussex spędził 10 lat w armii, w tym dwa razy trafił na front w Afganistanie. W swojej autobiografii napisał, że „większość żołnierzy nie wie dokładnie, ile zabójstw ma na swoim koncie”. Kolejny wątek dotyczy narkotyków. Mąż Meghan Markle napisał też o tym, że brał kokainę, gdy miał 17 lat. „Oczywiście brałem wtedy kokainę. U kogoś w domu podczas weekendu myśliwskiego zaproponowano mi »kreskę« i od tego czasu brałem trochę więcej. Dodał, że „nie sprawiało to, że czuł się szczęśliwszy, jak zdarza się to innym”.

Od tego wyszedł do opowieści o stracie dziewictwa. Jak się okazuje, jeden z ochroniarzy królewskich spotkał się z synem ówczesnego księcia Karola i wyznał, że przysłano go, żeby „dowiedział się prawdy”. Wówczas Harry pomyślał, że chodzi o jego pierwszy raz, natomiast mężczyzna miał na myśli używki. Jak wspomina wnuk królowej Elżbiety, chwilę wcześniej przeżył pierwszą inicjację seksualną. Doszło do tego na zewnątrz niedaleko pubu. W książce zdradził, że jego partnerka była 17 lat starsza, ale doświadczenie nie należało do najlepszych. „Podejrzewałem, że miał na myśli moją niedawną utratę dziewictwa, upokarzający epizod ze starszą kobietą, która lubiła konie i traktowała mnie jak młodego ogiera” – napisał. Dodał, że wybranie miejsca dostępnego dla wszystkich było błędem. „Szybko ją dosiadłem, po czym dała mi klapsa w tyłek i odesłała. Jednym z moich wielu błędów było to, że pozwoliłem, by stało się to na polu, tuż za bardzo ruchliwym pubem. Bez wątpienia ktoś nas widział” – podsumował.

