„Rolnik szuka żony”. Michał i Ada odpowiedzieli na pytania fanów. Ujawnili kulisy programu TVP

W 9. edycji „Rolnik szuka żony” aż pięć par znalazło miłość. Jedną z nich stworzyli Michał i Ada. Rolnik od początku poważnie podchodził do swoich kandydatek i nie ukrywał, że mimo młodego wieku, szuka poważnego związku i stałego uczucia. Ada go oczarowała i już podczas finału 9. edycji programu była jego narzeczoną. Teraz para zdecydowała się odpowiedzieć na pytania fanów na Instagramie i ujawniła, kiedy weźmie ślub.

„Rolnik szuka żony”. Michał i Ada odpowiedzieli na pytania fanów

Michał Tyszka nie ukrywa, że nie widzi świata poza Adą. Na Instagramie chętnie publikuje tkliwe wyznania do swojej narzeczonej. Gdy jeden z fanów spytał go, czy czuje się spełniony w związku z Adą, odpisał: „Gdy patrzę w oczy Adzie, czuję się, jakbym jechał po autostradzie. Promyki pędzą w dal, niosąc blask, a ja nie pędzę – w tej chwili trwam”. Rolnik dodał też, że „Adunia czasem zapisuje moją ‘rolnikową poezję’ w swoim notatniczku”.

Fani chcieli też wiedzieć, jak będzie wyglądało ich wesele, czy planują zorganizować dużą, czy może małą imprezę. Michał odpowiedział krótko: „Po podlasku”. Ujawnił też, że jego ślub z Adą odbędzie się w 2023 roku. Przy okazji zdradził, jak wyglądały kulisy programu. Okazuje się, że pierwsze listy odczytuje produkcja, w ten sposób sprawdzając, czy ktoś nie napisał listów do kilku uczestników, a także czy są to listy zgodne z regulaminem programu.

Z kolei Ada ujawniła, że wysłała list do Michała w poniedziałek wielkanocny, gdy zobaczyła jego wizytówkę. Jeden z fanów zainteresował się też, dlaczego Ada zwraca się do Michała „Michu”, uznając, że to „mało słodkie, jak do kumpla”. – Michu jest nie tylko moim narzeczonym, ale i najlepszym kumplem. Najważniejsze jest uczucie – napisała Ada.

Narzeczona rolnika przyznała też, że bardzo dobrze czuje się na gospodarstwie Michała, podoba jej się życie z dala od „miejskiego pędu”, a także świetnie dogaduje się z przyszłymi teściami.

