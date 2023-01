Te gwiazdy zaręczyły się w 2022 roku. Niektórzy już zdążyli wziąć ślub

Może się wydawać, że 2022 rok obfitował przede wszystkim w rozstania gwiazd. Rozpadły się związki, które trwały wiele lat – małżeństwa Macieja Orłosia czy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Nie brakowało też głośnych rozstań, którym towarzyszył skandal, jak w przypadku Joanny Opozody i Antka Królikowskiego czy Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego.

Okazuje się jednak, że nie brakowało też radosnych chwil w życiu gwiazd, a wiele z nich znalazło miłość w 2022 roku. Niektóre gwiazdy postanowiły się też zaręczyć ze swoimi drugimi połówkami.

Te gwiazdy zaręczyły się w 2022 roku

Marcela Leszczak i Michał Koterski mają za sobą wiele trudnych chwil. Rozstawali się i wracali do siebie. W końcu w 2020 roku postanowili zawalczyć o relację i od tej pory są cały czas razem. Mimo że ich pierwsze zaręczyny odbyły się zaledwie po 23 dniach znajomości, to Michał Koterski postanowił poprosić ukochaną o rękę po raz drugi. Zrobił to na początku 2022 roku. – Czy ktoś powiedział, że dwa razy nie można? – napisała Marcela Leszczak, chwaląc się zaręczynowym pierścionkiem.

W 2022 roku zaręczyła się też Aleksandra Żuraw, znana z show „Top Model”. W połowie stycznia zaprezentowała swoim fanom pierścionek, który wręczył jej ukochany Kacper. Zaręczyny odbyły się na górskiej wyprawie. – Chyba jednak warto było wyjść w te góry… – napisała wtedy influencerka. – Gdybym miała kiedykolwiek obstawić w jakim miejscu/czasie/okolicznościach odbędą się zaręczyny, nigdy w życiu nie pomyślałabym, że będzie to jaskinia, do której prowadziła ekscytująca i bogata w przepiękne widoki droga – wyznała. Co ciekawe, parze bardzo się spieszyło, bo nie czekała długo ze ślubem. Aleksandra i Kacper są już małżeństwem.

Dominika Tajner też się zaręczyła w 2022 roku. Była żona Michała Wiśniewskiego jest związana z Mariuszem Wachem, bokserem. Para poznała się podczas wspólnego gotowania dla potrzebujących z Ukrainy. O swoim związku Dominika Tajner opowiedziała w rozmowie z „Na żywo”. – Mam wrażenie, że mężczyzna, z którym obecnie się związałam, to facet do końca życia. Ale nie chcę o nim za dużo opowiadać. Do niedawna zbyt otwarcie mówiłam o swoich uczuciach, teraz postanowiłam zachować więcej dla siebie – powiedziała. 30 kwietnia 2022 roku Dominika Tajner i Mariusz Wach zaręczyli się. – No i stało się... Moja odpowiedź brzmi „tak” – napisała Dominika Tajner na InstaStory.

Daniel Martyniuk też postanowił poprosić o rękę swoją ukochaną – Faustynę Jamiołkowską. To właśnie z nią spotykał się przed ślubem z Eweliną Golczyńską, a potem po rozstaniu do niej wrócił. W sierpniu 2022 roku spytał Faustynę, czy zostanie jego żoną, czym dziewczyna pochwaliła się na Instagramie, wrzucając zdjęcie pierścionka.

Martyna Gliwińska też jest zaręczona. Celebrytka, która zasłynęła dzięki relacji z Jarosławem Bieniukiem, do tej pory była samodzielną mamą synka Kazimierza. Znalazła jednak miłość i stabilizację. Pod koniec sierpnia pokazała nagranie z narzeczonym i zaprezentowała fanom pierścionek. – Tak długo ci to zajęło, ale w końcu mnie odnalazłeś – napisała.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili swój związek w dniu 40. urodzin aktorki. Od tego czasu nie znikają z pierwszych stron gazet i nagłówków internetowych. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wydają się być nierozłączni – razem pracują i spędzają czas. W listopadzie wybrali się do Nowego Jorku, gdzie ponoć się zaręczyli. Choć żadne z nich nie pochwaliło się tym faktem, to Party.pl dotarło do informatora, który potwierdził informacje. – Kasia i Maciek zaręczyli się! Są razem bardzo szczęśliwi, a my cieszymy się tym szczęściem razem z nimi. Kasia przy Maćku rozkwita, a on traktuje ją jak księżniczkę. Czekamy na ślub! – powiedziała bliska osoba z otoczenia pary w rozmowie z Party.pl.

Na zaręczyny zdecydował się też Filip Chajzer. Dziennikarz niedawno rozstał się z Małgorzatą Walczak, z którą ma dziecko, i związał się z tajemniczą Julią. W rozmowie z „Dzień Dobry TVN” stwierdził, że: – Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze. W listopadzie do sieci trafiły informacje o zaręczynach Filipa Chajzera i Julii. Jego przyjaciel, Andrzej Polan, opublikował zdjęcie, na którym widać parę oraz duży pierścionek na dłoni Julii.

