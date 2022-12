Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub kościelny? „Przed nimi proces stwierdzenia nieważności poprzedniego małżeństwa”

Kilka dni temu wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po zaręczynach. Aktorka powiedziała „tak” swojemu ukochanemu w Nowym Jorku, gdzie razem spędzili jakiś czas z dala od medialnego zainteresowania. Teraz wraca temat ich ślubu, a zwłaszcza wątek unieważnienia poprzednich małżeństw – Katarzyny Cichopek z Marcinem Hakielem i Macieja Kurzajewskiego z Pauliną Smaszcz.

Gdy wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w związku, ten temat był poruszany w polskich mediach, a szanse na unieważnienie poprzednich małżeństw prowadzących „Pytania na śniadanie” komentował nawet kościelny adwokat. Teraz o planach pary mówi „znajoma” Katarzyny Cichopek z „M jak miłość”.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub kościelny?

O ślubnych planach Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego informuje teraz tygodnik „Rewia”. – Teraz aktorka gotowa jest pójść krok dalej. Ostatnio Maciej Kurzajewski poprosił ją o rękę, a ona bez wahania powiedziała: tak! Jednak przed nimi długi proces stwierdzenia nieważności poprzedniego małżeństwa – czytamy.

Dziennikarzom udało się dotrzeć też do „znajomej” aktorki z planu „M jak miłość”, która potwierdziła doniesienia. – Kasia chce to zrobić, by związać się z Maciejem jako całkowicie wolna osoba. Jest wierząca, dla niej to bardzo ważne – powiedziała informatorka tygodnika.

Ponoć Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są pewni, że wszystko pójdzie po ich myśli.

