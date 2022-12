Nie tylko „Kevin sam w domu”. Oto podobne filmy, które można obejrzeć w święta

„Kevin sam w domu” czy „Kevin sam w Nowym Jorku” to już kultowe produkcje, które co rok można oglądać w czasie świąt. Wygląda na to.c że niektórym trudno sobie nawet wyobrazić ten czas bez seansu, bo „Kevin sam w domu” co rok przyciąga około 10 milionów widzów przed telewizory, a stacja Polsat, która emituje film, notuje rekordową oglądalność

Jeśli jednak „Kevin sam w domu” już ci się znudził, ale wciąż masz ochotę na lekką rozrywkę, to prezentujemy filmy, które są podobne do produkcji z 1990 roku.

Nie tylko „Kevin sam w domu”. Oto podobne filmy

„Alex sam w domu” – już sam tytuł nawiązuje do kultowego „Kevina”. Tym razem bohaterem jest 8-letni Alex, który w prezencie dostaje zdalnie sterowany samochód. Ukryto w nim komputerowy mikrochip należący do bandytów. Kiedy przestępcy się o tym dowiadują, postanawiają odzyskać swoją własność. Co dalej się wydarzyło? Musicie obejrzeć!

„Kevin sam w domu 4” – to próba kontynuacji historii Kevina, która powstała w 2002 roku, a w rolach głównych występują oczywiście inni aktorzy. Historia toczy się po rozwodzie rodziców Kevina. Święta Kevin spędza w domu swojego ojca, a posiadłość akurat chce okraść Marv Merchant.

„Finn sam w domu: świąteczny skok” – historia dotyczy Finna, który wraz z rodziną przeprowadza się do Maine. Chłopak wierzy, że dom jest nawiedzony przez duchy, dlatego zastawia w nim pułapki.

„Nareszcie sam w domu” – Max Mercer zostaje sam, gdy jego rodzina wylatuje na wakacje do Japonii. Gdy pewne małżeństwo próbuje odzyskać pamiątkę rodzinną, która znajduje się w jego domu, Maks daje z siebie wszystko i nie cofnie się przed niczym, żeby bronić dostępu do domu.

„Brzdąc w opałach” – grupa bandytów porywa dla okupu małego brzdąca. Chłopiec ucieka porywaczom.

