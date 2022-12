Socha zamieni „Na Wspólnej” na „M jak miłość”? Wiemy, kogo może zastąpić

Małgorzata Socha w ubiegły weekend odwiedziła studio „Pytania na Śniadanie”, gdzie Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu opowiadała o gwiazdkowych prezentach. Po tym, jak na Instagramie pochwaliła się wizytą w śniadaniówce TVP, jej fani zaczęli podejrzewać, że może to mieć związek z angażem w jednym z seriali Telewizji Polskiej. Jak twierdzi Super Express możliwe, że Małgorzata Socha dołączy do obsady „M jak miłość”.

Socha odrzuciła rolę w „M jak miłość”

Jak informował portal Jastrząb Post, jakiś czas temu Małgorzata Socha odrzuciła rolę w „M jak miłość”, którą otrzymała od producenta serialu Tadeusza Lampki. Artyści współpracowali razem przy produkcji „Och, Karol 2”. – Miałam propozycję, aby zagrać w „M jak miłość”. Nie zgrały się nasze terminy. Ale z panem Lampką udaje nam się współpracować – powiedziała wówczas aktorka i dodała, że obecnie jest bardzo zapracowana. – Na razie mam tyle pracy w różnych innych produkcjach, że nie myślę o czymkolwiek innym – dodała.

Kogo Małgorzata Socha może zastąpić w „M jak miłość”?

Teraz tabloid zwraca uwagę, że obecnie Małgorzata Socha nie ma żadnego angażu, a jej dochód to reklamy. Aktorka odeszła z serialu „Na Wspólnej”, nie wiadomo co z „Przyjaciółkami”, a kolejny sezon „BrzydUli”, jeśli zostanie stworzony, to nie szybciej niż za 10 lat. Wygląda więc na to, że rola w „M jak miłość” jest całkiem prawdopodobna. Jak twierdzi Super Express Socha mogłaby zastąpić Małgorzatę Koroniewską lub Barbarę Kurdej-Szatan. Obie bohaterki aktorek wyjechały za granicę, a żadna z artystek nie pracuje już przy serialu.

Czytaj też:

„Korona Królów. Jagiellonowie”, czyli kontynuacja „Korony królów”. Kiedy premiera?Czytaj też:

Edyta Zając wygrała „Taniec z Gwiazdami”. Na co przeznaczyła 100 tys. zł?