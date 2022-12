Największym wygranym Mundialu 2022 jest Wojciech Szczęsny. Od momentu gdy obronił rzut karny Leo Messiego, stał się bohaterem narodowym. Jego nazwisko jest obecnie najgorętszym wśród polskich piłkarzy. Niestety, bramkarz nie będzie miał już okazji wykazać się w Katarze. Polska reprezentacja przegrała z Francją, a piłkarze wracają do domów. Z tej okazji żona Wojtka Szczęsnego postanowiła pokazać, jak zareagował ich syn na przegraną drużyny i podziękowała reprezentacji.

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała wzruszające nagranie Wojciecha z synem

Marina Łuczenko-Szczęsna wraz z synem Liamem kibicowała podczas meczu Polska-Francja w Katarze. Oboje byli świadkami przegranej polskiej drużyny. Gdy już było po wszystkim, w ramiona taty wpadł 4-letni zapłakany Liam. Nagranie z tego momentu wrzuciła na swój instagramowy profil. – DZIĘKUJEMY naszej wspaniałej reprezentacji! To były ogromne emocje, zarówno dla Was kochani kibice, jak i dla nas – rodzin piłkarzy. Kończymy być może przedwcześnie, ale z podniesioną głową. To był niezapomniany turniej, dzięki któremu zapisaliśmy się na kartach historii – napisała Marina.

Wokalistka wyraziła też nadzieję, że ich syn pójdzie w ślady ojca. – Mam nadzieję, że za x lat mój, mały dziś, synek stanie w bramce i zaprowadzi naszą reprezentację na szczyt. Dziękujemy za doping, wsparcie i każde dobre słowo – dodała.

Nagranie wywołało duże emocje wśród fanów. Do tego po raz pierwszy widać na nim twarz małego Liama. „Moment warty miliony. Tyle miłości, tyle wzruszenia” – napisała Anna Skura, blogerka. „Jeju, jaki wzrusz” – dodała Zofia Zborowska. „Dziękujemy Wojtkowi, to on przede wszystkim zaprowadził nas do 4 meczu tych mistrzostw. Dziś w końcu cała reprezentacja pokazała dobra grę, która z przyjemnością się oglądało” – napisał jeden z fanów. „Najsłodsze co dziś zobaczyłam” – dodała inna fanka.

Wojciech Szczęsny nie pozostał żonie dłużny. Opublikował zdjęcie z Mariną i synem, dziękując za wsparcie. – Dziękuję wszystkim za wsparcie, a w szczególności mojej wspaniałej rodzinie @marina_official i synkowi – napisał piłkarz.

Czytaj też:

Jak piłkarze poznali swoje WAGs? Oto ich miłosne historieCzytaj też:

Kim są polskie WAGs? Oto żony i dziewczyny piłkarzy!