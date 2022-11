W niedzielę, 20 listopada, startują XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022, które odbywają się w Katarze. O tym wydarzeniu mówią wszyscy, bo to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbywa się na Bliskim Wschodzie i to pierwszy w kraju islamskim. To również pierwszy mundial, który rozgrywa się jesienią, a przy okazji ostatni, w którym biorą udział 32 drużyny. Piłkarzy jak zwykle będą wspierać nie tylko fani, ale także ich żony i dziewczyny. Kim są polskie WAGs?

Kim są polskie WAGs? Oto żony i dziewczyny piłkarzy!

Pewne jest, że najpopularniejszą WAG jest Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Nie trzeba jej przedstawiać, ale można przypomnieć, że sama jest sportsmenką, wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy oraz Polski. Mimo że teraz dla wielu może być „tylko” trenerką i celebrytką, to jednak ma na koncie liczne sukcesy sportowe. Swój pierwszy medal w karate zdobyła w 2005 roku i było to srebro w mistrzostwach Polski. 4 lata później została już mistrzynią Europy seniorów. W 2012 roku została wicemistrzynią świata drużynowo. Dziś to prawdziwa bizneswoman i mama dwóch córek – Klary oraz Laury.

Marta Glik to żona Kamila Glika. Poznali się, gdy mieli... 7 lat! Wychowywali się na tym samym osiedlu, a nawet na tej samej ulicy. Co ciekawe, w dzieciństwie nie znosili siebie! – Na początku w szkole się nie lubiliśmy. Mało tego, mogę powiedzieć, że się nienawidziliśmy. Kamil mi dokuczał, a ja nie pozostawałam mu dłużna – wyznała Marta Glik w książce „Kamil Glik. Liczy się charakter”. Dalej nie było łatwiej, bo Kamilowi podobała się siostra Marty. W końcu jednak zakochali się w sobie i w czerwcu 2011 roku, mając 23 lata, wzięli ślub! Dwa lata później na świat przyszła ich pierwsza córka Victoria. W 2019 roku urodziła się ich druga córka Valentina.

Jakub Kiwior choć jest młodym i docenianym piłkarzem, jeszcze nie zaistniał w show-biznesie i na ściankach. Ma jednak na to spore szanse, bo razem ze swoją dziewczyną, Claudią Kowalczyk, tworzą wyjątkowo medialną parę. Claudia zwraca uwagę – jest tancerką specjalizującą się w twerku, a na swoim koncie ma niemałe sukcesy. Wygrała nawet turniej Germany Twerk Competition 2017 półfinał mistrzostw Europy w twerku w 2018 roku. Jest też instruktorką tańca. Na Instagramie chętnie chwali się gorącymi nagraniami.

Jan Bednarek, którego też zobaczymy na boisku, w tym roku wziął ślub z ukochaną Julią. Ceremonia odbyła się w Boże Ciało w hotelu Heron nad jeziorem Różnowskim w gminie Gródek nad Dunajcem. Wybranka piłkarza ma 25 lat i jest fotomodelką. Para jest ze sobą od 5 lat, a zaręczyła się w 2020 roku. Rok później na świecie pojawiła się córeczka pary, Lilly.

Grzegorz Krychowiak i jego żona Celia Jaunat, obecnie Krychowiak, tworzą chyba najpiękniejszą parę polskiej reprezentacji. Są ze sobą od 10 lat, a w 2017 roku zaręczyli się. Dwa lata później Grzegorz i Celia wzięli ślub. Wybranka piłkarza jest francuską modelką.

Kolejną piękną WAG jest Ola Frankowska, żona Przemysława Frankowskiego. Para poznała się w jednym z sopockich klubów. Szybko się okazało, że Ola jest siostrą kolegi z drużyny Przemka. Zaczęli się regularnie spotykać, a w 2017 roku zaręczyli się. Ślub pary odbył się w czerwcu 2019 roku. Ola ma 28 lat i jest o rok starsza od swojego męża. Para ma synka Franciszka, który urodził się w marcu 2021 roku i synka Jakuba, który przyszedł na świat w maju 2018 roku.

Szymon Żurkowski jest związany z Klaudią Szram. To następna WAG, którą warto znać. O dziewczynie piłkarza niewiele wiadomo, Szymon nawet nie oznacza jej na zdjęciach. Wygląda na to, że Klaudia na razie chce chronić swoją prywatność.

Arkadiusz Milik przez 10 lat był związany z Jessiką Ziółek. Wszyscy plotkowali o ślubie, ale zamiast niego było rozstanie. Niedawno jednak piłkarz znalazł nową miłość – Agatę Sieramską. To właśnie ona jest teraz nową WAG. Agata pochodzi z Krakowa, jest modelką oraz influencerką. Na swoim profilu promuje zdrowy styl życia i zachęca obserwujących do treningów.

Karol Świderski i jego żona Martyna nie są medialną parą. Nie udzielają wywiadów, nie bywają na imprezach. Można pomyśleć, że wiodą całkiem zwyczajne życie, poza faktem, że mąż Martyny jest piłkarzem i gra w reprezentacji Polski. Para zaczęła się spotykać ze sobą w 2014 roku. Karol i Martyna wzięli ślub w grudniu 2020 roku. Grudzień jest dla nich wyjątkowy – równo rok wcześniej urodził się ich synek Antoni.

Nie możemy zapomnieć o Marinie Łuczenko-Szczęsnej, żonie Wojciecha Szczęsnego. Marina już od dawna jest jedną z najpopularniejszych WAGs, regularnie wspiera męża podczas jego meczy, a przy okazji zajmuje się swoją karierą oraz wychowaniem ich synka Liama.

