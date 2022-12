Grała Jagodę w „Czterdziestolatku”. Jak dziś wygląda i co robi Mirella Olczyk-Kurkowska?

„Czterdziestolatek” był hitowym serialem w latach 70. Dzieło Jerzego Gruzy i Andrzeja Kopiczyńskiego do dziś jest uwielbiane i chętnie oglądane. Po latach powstał nawet „Czterdziestolatek 20 lat później”, znów przyciągając widzów przed ekrany telewizorów. W tej części nie zobaczyliśmy jednak aktorki, która pierwotnie wcielała się w rolę Jagody, córki inżyniera Stefana Karwowskiego. Mowa o Mirelli Olczyk-Kurkowskiej. Jak potoczyły się jej losy?

Co dziś robi i jak wygląda serialowa Jagoda z „Czterdziestolatka”?

Rola Jagody była pierwszą, jedyną i ostatnią dla Mirelli Olczyk-Kurkowskiej. Gwiazda „Czterdziestolatka” postanowiła porzucić pracę na planie i marzenia o aktorstwie. Czasem zdarza się jej jednak pojawić w TVP. Ostatnio wystąpiła na Wielkim Teście z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej. Jej obecność była niemałym zaskoczeniem. Gdy zapytano ją o wspomnienia związane z „Czterdziestolatkiem”, odpowiedziała, że nie był to dla niej szczęśliwy okres. Nie rozumiała, co się wokół niej dzieje, dlaczego musi robić na planie niektóre rzeczy. Co więcej, nigdy jeszcze nie oglądała serialu ze swoim udziałem, bo „jeszcze nie minął ten czas”. Z jej rozmowy z Onetem wynika natomiast, że wstydziła się swojej roli przed rówieśnikami.

– W szkole nie przyznawałam się, że gram w serialu. Któregoś razu miałam do wyboru: pójście na plan albo napisanie klasówki z chemii. Wybrałam klasówkę. Przyjechał kierownik produkcji, poprosił mnie na plan i wtedy wszystko się wydało. I wtedy, jeśli byłam proszona do odpowiedzi, to już jako gwiazda – powiedziała.

Obecnie Mirella Olczyk-Kurkowska zajmuje się praca naukową. Wykłada w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzi zajęcia na Wydziale Zarządzania oraz w kilku kolegiach językowych. Zobaczcie w galerii, jak się zmieniła!

