Joanna Koroniewska pokazała się w czarnych włosach. Fani zgodnie komentują: „Bardzo zły pomysł”

Joanna Koroniewska od zawsze kojarzy się fanom z długimi blond włosami. Aktorka nie jest fanką metamorfoz ani tych drobnych, ani tym bardziej spektakularnych. Od lat nosi tę samą fryzurę i jest wierna temu samemu odcieniowi blondu. Tym razem postanowiła jednak zaskoczyć swoich fanów i na Instagramie pokazała się z czarnymi włosami.

Joanna Koroniewska w czarnych włosach nie spodobała się fanom?

Joanna Koroniewska zapozowała do zdjęcia w nietypowym dla siebie wydaniu. O ile zazwyczaj prezentuje styl na „dziewczynę z sąsiedztwa”, o tyle na fotografii, którą pokazała na Instagramie wystąpiła w seksownym wydaniu – koronkowym body i czarnych, przezroczystych rajstopach. Do tego niemałym zaskoczeniem była jej fryzura – kruczoczarne i długie włosy. Oczywiście jest to peruka, ale Joanna Koroniewska postanowiła zapytać swoich fanów, czy powinna się tak przefarbować.

– To farbować się na czarno czy nie? Bo zdania były podzielone! Piszecie, że przypominam tu Morticię Addams… – napisała Joanna Koroniewska w opisie do zdjęcia.

Maciej Dowbor żartobliwie skomentował zdjęcie ukochanej: – No czarna to taka trochę obca jesteś... Zawsze to jakieś urozmaicenie.

Z kolei fanom nowa fryzura gwiazdy nie przypadła do gustu. „Nie, ciemne włosy do jasnej cery to bardzo zły pomysł, nie dość postarza, bez tapety wygląda okropnie. Przerabiałam to”, „Absolutnie nie”, „Bardzo zły pomysł”, „Czarny jest fajny, ale tylko do pewnego wieku”, „Nigdy!”, „W blondzie pięknie pani wygląda” – pisali fani.

Czytaj też:

Dramatyczne słowa Joanny Koroniewskiej. „Przeżywałam to cierpienie 6 cholernych razy”Czytaj też:

Koroniewska opowiedziała o traumie na filmówce. Nie mogła pożegnać się z umierającą mamą