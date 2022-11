Jadzia Nalepa była małą gwiazdą w „Dużych dzieciach”. Co dziś robi i jak się zmieniła?

Program „Duże dzieci”, prowadzony przez Wojciecha Manna, ruszył jesienią 2005 roku na antenie TVP2. Wyemitowano 92 odcinki, w których brały udział dzieci w wieku od 6 do 9 lat. W programie były poruszane ważne, czasem trudne tematy. Pojawiali się też znani goście, którzy odpowiadali na pytania dzieci. Jedną z małych gwiazd „Dużych dzieci” była Jadzia Nalepa, która wyróżniała się odwagą i rezolutnością. Okazuje się, że swojej przyszłości nie związała z telewizją.

Co dziś robi Jadzia Nalepa i jak się zmieniła?

Do programu „Duże dzieci” Jadzia Nalepa trafiła dzięki mamie, która jest psychologiem. To ona zabrała córkę na casting. Dla Jadzi była to świetna przygoda. – Miałam sześć lat i wszystko traktowałam jak zabawę. Nie miałam parcia na szkło. Gdy po trzech latach program zszedł z anteny, przyjęłam to spokojnie – powiedziała Jadzia Nalepa w rozmowie z tygodnikiem „Życie na gorąco”.

Nagrania do programu nie przeszkadzały Jadzi w nauce. Bez problemu wracała do swoich codziennych obowiązków. – W domu zajmowałam się nauką i swoimi zainteresowaniami. Uwielbiałam się uczyć i zawsze z przyjemnością mocno pracowałam na wszystkie swoje osiągnięcia – powiedziała.

Jadzia Nalepa świetnie się uczyła, a swoją przyszłość wiązała z malarstwem lub werterynarią. Mimo że jeszcze w 2007 roku wystąpiła w filmie Janusza Kamińskiego „Hania”, pojawiła się też w programach „Gwiezdny cyrk” i „Jak oni śpiewają?” oraz próbowała sił w dubbingu, podkładając głos w kreskówce „Rodzinka Robinsonów” oraz w grze komputerowej „Adibu”, to nie związała się z pracą w telewizji. Ostatecznie ukończyła klasę o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym angielskim w Nowym Sączu i dostała się na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Marzy jednak o projektowaniu gier wideo. Pasjonuje się też podróżami, które uwiecznia na swoim profilu na Instagramie.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się zmieniła!

Czytaj też:

Gwiazda wyznaje: Usłyszałam, że muszę zrobić botoks, podciągnąć to i owoCzytaj też:

Małgorzata Werner była nazywana „polską Pamelą Anderson”. Co dziś robi i jak się zmieniła?