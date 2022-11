„Pierwsza miłość”. Marta i Emilka zdenerwowane wezwaniem do sądu

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marta i Emilka są zdenerwowane informacją o wezwaniu do sądu w sprawie tego, co zrobił im Mateusz. Mają nadzieję, że mogą złożyć zeznania pisemnie, a nie osobiście. Kinga ma podejrzenia, że Marta skrywa, co tak naprawdę czuje w związku z tym, co się wydarzyło w przeszłości. Natomiast Janek próbuje ustalić z operatorami, aby słuchali jego, a nie Barbary podczas kręcenia kolejnych odcinków reality show. Uważa, że jej wizja stawia uczestników w złym świetle i wyciąga ich najintymniejsze wyznania na widok publiczny. Ale pierwszy odcinek programu okazał się sukcesem.

Natomiast Kinga nie może uwierzyć, że Marysia zdecydowała się zaopiekować Michałem. Marysia tłumaczy jej powody swojej decyzji. Tymczasem Lucynka opowiada bratu o planach stworzenia rodziny dla Lusi, którą poznali w domu dziecka. Szymon mówi, że obawia się, iż na decyzję sądu może negatywnie wpłynąć obecność Kamila, który z nimi mieszka. Lucynka zmartwiona, ale przyznaje mu rację. Natomiast Celina podpytuje Briana o Ulę i wpada na pomysł, jak połączyć tych dwoje, choć na chwilę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

„Top Model”. Zaskakująca decyzja jurorów. Odpadła faworytkaCzytaj też:

QUIZ z największych polskich hitów