Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcie dwóch testów ciążowych. O co chodzi?

Medialna burza zaczęła się od kontrowersyjnych słów prezesa PiSu. Podczas spotkania z mieszkańcami Ełku Jarosław Kaczyński postanowił podzielić się swoimi refleksjami na temat przyczyn spadku dzietności w Polsce.Według prezesa PiS wszystkiemu winny jest... alkohol.

Słowa wywołały burzę i mimo że polityk próbował się z nich tłumaczyć, to nie udało mu się zatrzymać lawiny negatywnych komentarzy. Głos zabrało wiele gwiazd, które zaczęły publikować zdjęcia z alkoholem. Wiele z nich jest już matkami, więc podkreślały, że to nie przeszkodziło im w zakładaniu rodziny. Inne celebrytki podkreślały natomiast swoją niezależność. Jeszcze inne jak Anna Lewandowska przyznała, że wypowiedź jest dla niej wyjątkowo krzywdząca, bo samamarząc o macierzyństwie poroniła.

Oliwia Bieniuk zabiera głos ws. macierzyństwa

Do gwiazd, które zabrały głos po refleksjach Jarosława Kaczyńskiego dołączyła Oliwia Bieniuk. Córka tragicznie zmarłej aktorki opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie dwóch testów ciążowych, oba z negatywnymi wynikami. Bieniuk udostępniła zdjęcie autorstwa Nawojki Chałupińskiej, dyrektorki zarządzająca Tidalem w Polsce. Przesłanie wyjątkowo musiało spodobać się aspirującej gwieździe.

Chałupińska odniosła się do słów prezesa PiS i nie szczędziła ostrych słów. „Panie Jaroslawie K. mam wrażenie, ze coś się odkleiło w Pana głowie (już jakiś czas temu, ale teraz mnie to już bardziej niepokoi). Domyślam się, ze nie ma pan kontaktu z kobietami (w każdym wieku – a zwłaszcza w wieku rozrodczym) i nie wie pan, z czym one się borykają” – napisała Chałupińska. W dalszej części wpisu wymieniła powody, przez które kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci. Na koniec zaapelowała, by kobiety powyżej 18. roku życia „obudziły się” i zapytała retorycznie, która z nich głosuje na „leśnych dziadów”.

instagramCzytaj też:

Doda musiała zwrócić zegarek za ponad 100 tys. zł. To prezent od byłego mężaCzytaj też:

QUIZ z największych hitów!