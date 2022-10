Brat Rodowicz zbiera na leczenie. „Marylka nie ma teraz takich pieniędzy”

Maryla Rodowicz nie ma ostatnio dobrej passy. Niedawno kolejny raz próbowała uzyskać od swojego męża alimenty, ale bezskutecznie. Wokalistka chciała unieważnić podział majątku, do którego doszło. Podczas rozprawy dotyczącej alimentów powołano wielu świadków, a celebrytka zażądała od swojego byłego partnera 28 tys. zł miesięcznie. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek.

Nie jest też tajemnicą, że gwiazda cierpi na poważne dolegliwości. Chodzi o kolana, które uniemożliwiały jej koncertowanie. Rodowicz zdecydowała się na operację, która uziemiła na jakiś czas gwiazdę. Tej sytuacji były jednak też dobre strony – diva polskiej estrady schudła 20 kilogramów.

Brat Maryli Rodowicz jest poważnie chory

Teraz problemy ze zdrowiem ma brat Maryli Rodowicz. Lekarze stwierdzili u niego raka prostaty oraz guza jelita grubego. Jedynym wyjściem jest operacja, która jest niezbędna, by Jerzy Rodowicz żył dalej. O swojej chorobie poinformował w sieci, gdzie założył internetową zbiórkę. „Koszt tej operacji to około 36 tys. zł. Ze względu na wiek nie mogę otrzymać kredytu, a bardzo chciałbym jeszcze trochę pożyć, dlatego zwracam się o pomoc w uzbieraniu tej kwoty. Liczy się każda złotówka” – napisał.

Brat divy polskiej muzyki nie ukrywał, że w finansowaniu leczenia wspiera go także siostra, a przede wszystkim jej pociecha. – Jej starszy syn Janek zapłaci za moją operację, bo Marylka nie ma teraz takich pieniędzy – powiedział. Dodał, że siostra nie zostawiła go samego w potrzebie. – I tak mi już pomogła, bo kiedy powiedziałem jej, co mi dolega, od razu wysłała mnie na badania do prywatnej kliniki i za nie zapłaciła. Chciała, żebym miał szybką diagnozę – powiedział 79-latek w rozmowie z „Super Expressem”. Zabieg zaplanowany jest na koniec listopada, a jak dodał Jerzy Rodowicz, wokalistka ma pomóc mu w dalszym finansowaniu leczenia. W ramach podziękowania opublikował wzruszający post na Facebooku.

