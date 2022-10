Doda wbija szpilę Nergalowi. Chodzi o jego kontrowersyjną wypowiedź

Ostatnio o Dodzie znów jest głośna. Gwiazda po długiej przerwie właśnie wydała płytę „Aquaria”, a także szuka miłości pod okiem kamer. Rabczewska bierze udział w programie „Doda. 12 kroków do miłości”, w którym spotyka się na randki z nieznajomymi mężczyznami. Później każde spotkanie omawia z psychologiem.

W trakcie promocji nowego krążka gwiazda chętnie spotyka się z dziennikarzami. W zeszłym tygodniu pojawiła się w podcaście „WojewódzkiKędzierski” jednak rozmowa nie ujrzała światła dziennego. Wokalistka po zaledwie 20 minutach wyszła.

Doda reaguje na słowa Nergala

Podczas promowania płyty Doda rozmawiała też z dziennikarzem Wirtualnej Polski. Reporter nawiązał do komentarza Nargala, który niedawno pojawił się w mediach. Przypomnijmy, że muzycy rozstali się kilka lat temu, co mocno wstrząsnęło wokalistką. Doda wspierała muzyka podczas walki z białaczką. Nergal jednak w Dzień Kobiet zerwał z celebrytką przez telefon. Rabczewska w ramach zemsty wyrzuciła jego rzeczy przez okno.

Niedawno Adam Darski pokusił się o zaskakujący komentarz. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że jeśli ma coś ochotę, to po prostu to zrobi. Jako przykład posłużył mu seks z wokalistką popową, co odbiło się w mediach szerokim echem. Do wypowiedzi gwiazdora nawiązał reporter WP. – Trochę Nergal ci pocisnął ostatnio, mimo, że nie użył słowa Doda. Nie wiem, czy widziałaś ten artykuł, kiedy opowiadał o swoim beztroskim życiu. Powiedział, że kiedy chce to może „wydy*** pop piosenkarkę”. Zawsze proste pytania są najlepsze. Myślisz, że to było o tobie? – zapytał. Doda na początku wyglądała na obojętną jednak jej odpowiedź zaskoczyła dziennikarza. – Jezu, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, czy to było o mnie? Może chodziło o pop piosenkarza tym razem? – powiedziała z ogromnym uśmiechem na ustach. Reporter zmieszany odparł: I tutaj może takimi trzema kropkami pozostawmy to.

Czytaj też:

Kasia Tusk otwiera second hand. Ceny zwalają z nógCzytaj też:

Chylińska na nowej płycie o trudnym macierzyństwie