Chylińska na nowej płycie o trudnym macierzyństwie

W piątek 28 października premierę miała płyta Agnieszki Chyliśnki „Never Ending Sorry”. To pierwszy tak osobisty krążek wokalistki. Gwiazda rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, zatem uwagę fanów szczególnie przykuł jeden utwór. „Synu” to piosenka, w której otwiera się na temat macierzyńska. „Mówili dwa lata i przestanę płakać; mówili w okamgnieniu zapomnę o cierpieniu, a ja płaczę do księżyca; ja matka wilczyca; Mówili kiedyś Bogu podziękujesz za to życie; mówili teraz cierpisz, lecz nagrodzi Cię obficie; a ja płaczę do księżyca; w miłości dziewica” – możemy usłyszeć.

Agnieszka Chylińska o macierzyństwie

Agnieszka Chylińska jest matką trójki dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. O trudach macierzyństwa gwiazda opowiedziała po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. – Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci – wyznała.

W dniu premiery krążka wokalistka opowiedziała o nim w „Dzień Dobry TVN”. W rozmowie powiedziała, że płyta jest w sto procentach stworzona z Agnieszki Chylińskiej. – Trzeba stanąć wobec ludzi w prawdzie i opowiedzieć o sobie w taki sposób. Ja znalazłam formę na to, żeby pewne rzeczy sobie i wybaczyć, i pogadać ze sobą. Miałam dużo czasu na to – podkreśliła.

Czytaj też:

Agnieszka Chylińska komentuje błąd w tatuażu. „Nie wiem, o co chodzi”Czytaj też:

Joanna Przetakiewicz opowiedziała o chorobie męża. „To zmienia na zawsze”