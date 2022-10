Losy serialowego Waldusia ze „Złotopolskich” w latach 90. budziły niemałe emocje, zwłaszcza gdy bohater zakochał się i wdał w romans z uroczą Marcysią (w tej roli Anna Stużyńska). Serial emitowany przez TVP otworzył Andrzejowi Nejmanowi drzwi do kariery i związał go z aktorstwem do dziś.

Andrzej Nejman grał Waldusia w „Złotopolskich”. Jak teraz wygląda i co robi?

Rola Waldka nie była jednak dla Andrzeja Nejmana debiutem. Na ekranie pojawił się już jako 11-letni chłopiec i zagrał wtedy w serialu dla dzieci „Rozalka Olaboga”. Zaraz po maturze zdecydował się Akademię Teatralną w Warszawie i ukończył Wydział Aktorski.

Nie od razu trafił do „Złotopolskich”. Grał w „Ekstradycji 2”, „Dzieci i ryby”, „Szamance”. W „Złotopolskich” można było go oglądać od 1997 roku aż do 2008. Później miał przygodę z „13 posterunkiem”. Grał także w „Poranku kojota”, „Kasi i Tomku”, a ostatnio w „Lekarzach”, „Prawie Agaty” czy „Ojcu Mateuszu”. W 2021 roku zagrał w „Pięknych i bezrobotnych”. Dubbing oraz reżyseria również nie są mu obce, ale swoje życie związał przede wszystkim z teatrem.

Od kilkunastu lat Andrzej Nejman pracuje wraz ze swoją żoną. On jest dyrektorem, a ona zarządza działem marketingu warszawskiego Teatru Kwadrat.

Kiedy zostałem dyrektorem, nastał trudny czas, bo straciliśmy siedzibę, nie mieliśmy gdzie grać. Musieliśmy wszystko na nowo organizować, a Małgosia spontanicznie zaczęła pomagać. Była przy mnie w Kwadracie od samego początku, znała cały zespół... Bardzo pilnuję, by w pracy nie miała taryfy ulgowej. Ze mną jako przełożonym ma naprawdę ciężko, bo jestem bardzo wymagający – powiedział Andrzej Nejman, cytowany przez „Świat Seriali”.

Ostatnio można go było podziwiać na scenie w przedstawieniu „Za jakie grzechy?”. Próba medialna odbyła się 14 października. Widać było, jak aktor bardzo się zmienił. Przede wszystkim zapuścił zarost.

Andrzej Nejman – życie prywatne

W 1998 roku Andrzej Nejman ożenił się z Małgorzatą, którą poznał w warszawskim klubie Stodoła. Małgorzata studiowała wtedy w Szkole Głównej Handlowej.

Okazał się czułym i dobrym chłopakiem. Najpierw bardzo go polubiłam, a później po prostu pozwoliłam, by zdobył moje serce – powiedziała Małgorzata w jednym z wywiadów.

Sam Andrzej Nejman twierdził, że Małgorzata od razu go oczarowała i właśnie o takich dziewczynie marzył. Co jednak ciekawe, obecnie uważa siebie za trudnego męża.

Małżeństwo wymaga pewnych ustępstw. Kiedyś nie uznawałem kompromisów. Na szczęście moja żona jest bardzo tolerancyjna – mówił.

Para ma dwoje dzieci – syna 15-letniego Jakuba i 12-letnią córkę Martę.

Czytaj też:

Anna Przybylska rozpoczynała karierę na planie teledysku Zenona MartyniukaCzytaj też:

„Złotopolscy”. Zobaczcie, jak zmienili się aktorzy!