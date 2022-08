„Złotopolscy”. Zobaczcie, jak zmienili się aktorzy!

Trudno uwierzyć, że od premiery pierwszego odcinka serialu „Złotopolscy” minęło 25 lat. Swojego czasu produkcja podbiła serca Polaków. Losy słynnej rodziny zakończono dopiero po 13 latach. Co ciekawe, „Złotopolscy” to druga – po „Klanie” – oryginalna polska telenowela, która pojawia się na antenie. To opowieść o dwóch gałęziach rodu, skłóconych ze sobą od pokoleń. Nestorami rodziny są bliźnięta, Dionizy i Eleonora. Dionizy Złotopolski mieszka w rodowej siedzibie w Złotopolicach wraz z synem Markiem, niezależnym senatorem, najczęściej zresztą przebywającym w Warszawie, i jego żoną Barbarą, którzy mają dwóch dorosłych synów. Starszy Waldemar prowadzi gospodarstwo i wciąż bezskutecznie poszukuje kandydatki na żonę, która zgodziłaby się wraz z nim zamieszkać na wsi. Młodszy Kacper to czarna owca w rodzinie – po „zawodówce” porzucił szkołę i uciekł z domu, by poświęcić się muzyce. Pod nazwiskiem Górniak zdobył pieniądze, popularność i pozycję idola wielbionego przez rzesze nastolatek.

Natomiast miejska linia rodu wywodzi się od bliźniaczej siostry Dionizego, Eleonory. Druga część rodziny mieszka w Warszawie. Jedyny syn nestorki Wiesław jest komendantem posterunku policji na Dworcu Centralnym, jego żona Marta prowadzi luksusową kawiarnię, ich syn Tomek właśnie rzucił studia medyczne i jako akwizytor zamierza dorobić się błyskawicznie dużych pieniędzy. Starszy syn Mirek i jego żona Weronika oczekują narodzin pierwszego dziecka. Córka Wiesława z pierwszego małżeństwa, Agata, pracuje w agencji pośredniczącej w sprzedaży nieruchomości. Losy rodziny splatają się ze sobą w zaskakujących wydarzeniach i nie brakuje zwrotów akcji.

„Złotopolscy” wracają na antenę TVP

Niedługo widzowie będą mogli przypomnieć sobie fabułę kultowej produkcji. TVP znów będzie emitować „Złotopolskich”. Od 1 sierpnia tego roku na antenie telewizji pojawią się cyfrowo zrekonstruowane odcinki serialu.

