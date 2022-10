Te gwiazdy chętnie pokazują się bez makijażu. Anna Lewandowska, Joanna Krupa czy Julia Wieniawa

Gwiazdy podążają za trendami. W czasach, gdy coraz głośniej o ruchach body positive i akceptacji własnego ciała, wręcz wypada pokazywać się w naturalnym wydaniu. Wiele znanych artystek czy celebrytek nie ma z tym żadnego problemu. Bez makijażu mogliśmy już podziwiać Annę Lewandowską, Agnieszkę Włodarczyk, Julię Wieniawę, Joannę Krupę czy Joannę Koroniewską.

Te gwiazdy chętnie pokazują się bez makijażu

Anna Lewandowska nie ma żadnych oporów, by prezentować się na Instagramie w wersji saute. Nic dziwnego, bo trenerka z pewnością jest przyzwyczajona do takiego wydania. Trudno sobie wyobrazić, by ciężkie ćwiczenia wykonywała w pełnym make-upie. Do tego dzięki zdrowemu stylowi odżywiania może pochwalić się nieskazitelną cerą.

Która z Was lubi siebie bez makijażu? Ja uwielbiam! Zadbana, promienna i zdrowa skóra to podstawa - pisze Anna Lewandowska.

Nie oznacza to, że tylko idealne twarze można pokazywać bez podkładu, tuszu do rzęs czy szminki. Udowodniła to Sandra Kubicka, która jakiś czas temu pokazała swoją cerę z wypryskami. Modelka nigdy nie ukrywała, że przez swoją chorobę ma problem ze skórą. Sandra Kubicka cierpi na PCOS i często musi walczyć z wypryskami.

Trądzik to choroba - którą można wyleczyć! Przesuńcie w prawo, aby zobaczyć przed i po… Wiele z Was zna ten temat... szczególnie jeśli tez walczycie z PCOS. Odbiło się to na mojej pewności siebie, ale po 3 miesiącach z @alexaantczak.kosmetologia moja walka z trądzikiem dobiegła końca. Dziękuje Ci kochana z całego serca... dzięki Tobie wracam do siebie - napisała modelka na Instagramie.

Fankami naturalności są także Joanna Koroniewska czy Agnieszka Włodarczyk. Obie spotykają się często z krytyką z tego powodu, ale nic sobie z tego nie robią, podkreślając, że ich twarze są naturalnie piękne bez sztucznych upiększaczy. Chętnie pokazują zmarszczki czy zmęczone twarze po nieprzespanych nocach.

Tak, to ja, lat prawie 42. Ze zmarszczkami, cieniami, plamami po słońcu i pieprzykami. Z nierozczesanymi włosami. Tak po prostu, o poranku. Wstawiam Wam tu niektóre reakcje na moje ostatnie stories o starzeniu się. Każdego z nas to czeka i oby doczekać tej starości… Póki co, jest mi ze sobą dobrze, a jak coś zacznie przeszkadzać to sobie poprawię i nikomu nic do tego. Życzę Wam dystansu do wszelkiego typu „dobrych rad”, czy uszczypliwości - napisała Agnieszka Włodarczyk.

Pokazywanie się bez grama makijażu to też norma dla Ewy Mrozowskiej z "Gogglebox. Przed telewizorem", która jest makijażystką i chętnie pokazuje swoje metamorfozy, a te najlepiej prezentować w zestawieniu ze zdjęciami bez grama makijażu. Joanna Krupa też chętnie pozuje bez make-upu, podobnie jak Julia Wieniawa, Agnieszka Woźniak-Starak czy Agnieszka Kaczorowska. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

