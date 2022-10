Te dzieci gwiazd do złudzenia przypominają sławnych rodziców. Agata Rubik ma aż dwie małe kopie

Wiele gwiazd ukrywa przed światem swoje pociechy. Nie publikuje ich wizerunku, a jedyne zdjęcia, jakie wrzuca do sieci, to te zrobione tyłem. Takich przykładów nie brakuje, a prym wiedzie tu rodzina Lewandowskich. Są jednak wyjątki. W show-bieznesie nie brakuje artystów, którzy chętnie dzielą się z fanami swoją codziennością i przy okazji pokazują im swoją rodzinę. Dzięki temu wiemy, że niektóre dzieci gwiazd to małe kopie sławnych rodziców!

Te dzieci gwiazd wyglądają jak rodzice

Nie da się ukryć, że największe podobieństwo można dostrzec w córkach Agaty i Piotra Rubików. Helena i Alicja wyglądają zupełnie jak ich mama. Jakby tego było mało, to dziewczynki chętnie stawiają na podobne do mamy fryzury. Gdy Agata Rubik nosiła długie włosy, one również mogły się takimi pochwalić. Teraz natomiast we trzy mają krótkie i wygodne fryzury.

Bardzo podobna do znanej mamy jest też Anna Dąbrówka, czyli córka Natalii Kukulskiej. Nastolatka wygląda jak młodsza wersja wokalistki! Ma podobne rysy twarzy, a także piękne, ciemne włosy.

Ciekawe jest to, że nie tylko córki dziedziczą urodę po znanej mamie. Przykładem jest syn Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler. Maksymilian wygląda jak kopia mamy!

Lara Gessler też bez wątpienia wrodziła się w swoją sławną mamę, Magdę Gessler. Tak jak Oliwia Bieniuk w Annę Przybylską.

Zajrzyjcie do galerii, by zobaczyć dzieci gwiazd, które są kopią rodziców.

