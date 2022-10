Prawdziwa gratka dla fanów Michaela Jacksona. Powstaje dokument o płycie „Thriller”

„Thriller” to bez wątpienia przełomowa płyta, nie tylko dla samego twórcy Michaela Jacksona, ale dla dziejów muzyki. W listopadzie 2022 roku obchodzi swoje 40. urodziny. Z tej okazji Sony Music Entertainment oraz spadkobiercy praw autorskich po gwiazdorze postanowili wyjątkowo ją uczcić i stworzyć film o krążku. Produkcja ma zabrać fanów Jacksona w podróż w czasie. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądał proces tworzenia „Thrillera”, a także niepublikowane wcześniej wywiady z wokalistą i muzykami. Światło dzienne ujrzą archiwalne materiały, które uwieczniły moment, jak Michael Jackson staje się gwiazdą światowego formatu i fenomenem popkultury. Oprócz „Billie Jean” i piosenki tytułowej „Thriller” zawierał między innymi utwory „Beat It”, „Wanna Be Startin' Something”, „Human Nature”, i „The Girl Is Mine” – duet z Paulem McCartneyem.

Film o płycie „Thriller”. Kto go wyreżyseruje?

Za reżyserię filmu odpowiada Nelson George. Mężczyzna jest krytykiem muzyczny i pisarzem. Na swoim koncie ma już kilka dokumentów m.in. o wielkim baseballiście Willie Maysie i o czarnej gwieździe baletu Misty Copeland. – Wydanie płyty „Thriller” zredefiniowało Michaela Jacksona. Z nastoletniej gwiazdy stał się dorosłą gwiazdą wielkiego formatu, która skomponowała zapadające w pamięć piosenki, zachwycała swoim wokalem i osiągnęła najwyższy możliwy poziom scenicznego widowiska. Album oraz filmy krótkometrażowe stworzyły nowy wzór dla mariażu muzyki z obrazem. Zgłębienie tego niezwykłego krążka ponownie i odkrycie nowego spojrzenia na jego magię to absolutny zaszczyt – powiedział Nelson George.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jaki tytuł będzie nosić produkcja, ani kiedy możemy spodziewać się premiery.

