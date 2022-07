Przyjaciele to serial, który zyskał fanów na całym świecie. Emitowany od 1994 do 2004 roku do tej pory budzi wiele emocji. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie szczegóły z życia Rachel, Monici, Rossa, Chandllera, Joey'a i Phoebe!

Źródło: WPROST.pl