Zmiany w jury „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Kto zniknie z programu?

Chociaż jeszcze nie opadły emocje po final 16. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, 17. edycja zbliża się wielkimi krokami. Okazuje się jednak, że jury zobaczymy w innym składzie. W poprzednim sezonie show uczestników oceniali: Michał Wiśniewski. Katarzyna Skrzynecka, Krzysztof Cugowski i Małgorzata Walewska.

Jeszcze nie dawno po mediach krążyły plotki, że Katarzyna Skrzynecka ma opuścić skład jurorski ze względu na zmęczenie. Celebrytka miała przerwać urlop we Włoszech, ponieważ nagranie pierwszego odcinka 17. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, miało zostać przesunięta o tydzień. Ta zmiana miała sprawić, że Katarzyna Skrzynecka planowała rezygnację z roli jurorki. Na swoim Instagramie odniosła się do tych plotek. Gwiazda opublikowała obszerny post, w którym dała upust emocjom i ostro oceniła tabloidy. Podkreśliła też, że nie zamierza, rezygnować z udziału w programie Twoja Twarz brzmi znajomo. Na koniec aktorka wyjaśniła, że przerywanie wakacji czy rodzinnych wyjazdów, by wrócić na plan, jest normalne, a ona sama nie ma z tym problemu. Zaapelowała też do redakcji tabloidu, by „szanować się nawzajem”.

Zmiany w jury „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Jak udało się ustalić redakcji Pudelka, więcej za stołem jurorskim nie zobaczymy Krzysztofa Cugowskiego, który dołączył do programu całkiem niedawno. Zastąpi go znany Robert Janowski. Artysta jest zwycięzcą 15. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Pod koniec marca Jankowski już wystąpił w tej roli. Wówczas zastąpił gościnnie Michała Wiśniewskiego.

W ostatniej edycji nie zabrakło też konfliktów. Do ostrej wymiany poglądów doszło między Karoliną Pisarek a Michałem Wiśniewskim. Uczestniczka zarzuciła jurorowi dwulicowość. Potem do tego odniósł się wokalista zespołu Ich Troje. – Ona jest uczestniczką programu, która usłyszała od jurorów to, co miała usłyszeć. Starałem się na pewnym etapie podnieść ją na duchu i nagle dostałem w twarz hasłem dla mnie obraźliwym, czyli „dwulicowość” – powiedział wówczas.

