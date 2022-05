Omenaa Mensah wyznała, ile zebrała podczas balu charytatywnego. Kto pojawił się na gali?

Wielka Aukcja Charytatywna „Top Charity 2022” odbyła się w ubiegły weekend. Organizatorem była fundacja Omeny Mensah Omenaa Foundation. Celebrytce w inicjatywie pomógł partner Rafał Brzoska, który już podczas wydarzenia zapowiedział, że podwoi zebraną kwotę.

Omenaa Mensah zdradziła, że zebrane pieniądze zostaną równo podzielone na dwa cele. "Dochód z licytacji zostanie w 50 proc. przeznaczony na pomoc Ukrainie i w 50 proc. na cele statutowe fundacji, czyli działania wspierające edukację podopiecznych polskich domów dziecka oraz dzieci ulicy z Ghany – przekazała.

„Top Charity 2022” – kto się pojawił?

Galę swoją obecnością uświetnili Anna i Robert Lewandowscy, Edyta i Cezary Pazura, Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Paulina Krupińska, Dorota Gardias czy Agnieszka Woźniak-Starak. Nie zabrakło też muzycznych rozrywek – na scenie pojawiła się Natasza Urbańska. Punktem kulminacyjnym była licytacja poprowadzona przez Dorotę Wellman i Rafała Brzoskę. Goście licytowali dzieła sztuki, atrakcje, a także cegiełki. Teraz celebrytka zdradziła, ile udało się zebrać na cele charytatywne.

„Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że po zsumowaniu kwot uzyskanych w trakcje licytacji dzieł sztuki i atrakcji, a także cegiełek, które wykupowali nasi goście podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity 2022, udało nam się zebrać ogółem 8 792 000 PLN. To niebywały sukces, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni” – czytamy w poście fundacji Omeny Mensah Omenaa Foundation. Gwiazda dołączyła do komunikatu zdjęcie z wydarzenia, na którym widzimy ją z partnerem. Omenaa ma na sobie długą cekinową suknię w jasnym kolorze. Dobrała do tego biały szal boa. Jej partner Rafał Brzoska zdecydował się na klasyczną marynarkę w kolorze ciemnego bordo, białą koszulę i czarną muchę.

