„Chłopaki do wzięcia”. Widzowie zachwyceni nowym uczestnikiem. Kim jest Adam?

Program „Chłopaki do wzięcia” emitowany jest od 2012 roku na kanale Polsat Play i przez lata zyskał rzeszę fanów. Show opowiada o samotnych mężczyznach, szukających miłości. W obecnym sezonie śledzimy losy najpopularniejszych uczestników jak Jaruś, Sebastian „Jezus”, Robert „Tancerz”, Karina i Stefan, czy Pan Henio, a dodatkowo także nowych. Jednym z nich jest Adam, którego fani poznali w ostatnim odcinku.

„Chłopaki do wzięcia”. Kim jest Adam?

Z ostatniego odcinka show dowiedzieliśmy się o pasji Adama. Mężczyzna trenuje bieganie i w tej dziedzinie osiągnął kilka sukcesów. Przygodę z tym sportem rozpoczął, kiedy miał 10 lat. Od tamtej pory nieustannie trenuje. Jego największym sukcesem jest wynik w 6. Poznańskim Półmaratonie z 2013 roku. Na 5500 uczestników, którzy ukończyli bieg, udało mu się zająć 10. miejsce, w tym jako 3. Polak. Mężczyzna zdradził także, że los przyszłego pokolenia jest dla niego ważny. Wszystkie swoje medale oddał do szkoły, w której się uczył, by inni uczniowie potraktowali to jako inspirację. W ten sposób Adam chce zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu.

Widzowie programu od razu zachwycili się osobowością nowego uczestnika. W komentarzach pod postem na Facebooku nie zabrakło zachwytów. „Chłopak z pasja. Szanuje”; „Aż miło popatrzeć człowiek z pasją i co więcej z sercem myśli o pokoleniach. Super, wszystkiego dobrego życzę”; Szok. „Dawno nie było takiego fajnego i ogarniętego bohatera. Co on robi w »Chłopakach do wzięcia« to, aż dziw bierze”; „Ten to sobą coś reprezentuje aż dziwne, że ma problem ze znalezieniem kobiety” – czytamy pod nagraniem z krótką wizytówką sportowca.

