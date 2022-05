Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Jak wypadnie telewizyjny debiut Kingi?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Kinga bardzo przeżywa swój pierwszy program w telewizji Janka. Mimo że ćwiczyła, wciąż ma obawy, jak jej pójdzie przed kamerami na żywo. Przyjaciółki kibicują jej i nie mogą się doczekać występu. Okazuje się, że nie każdy życzy jej tak dobrze. Kinga słyszy przykre plotki na swój temat. Natomiast Kazanową martwią nawracające koszmary Bożydarka. Doszukuje się przyczyny w niedawnej wyprawie dzieci do domu, w którym straszy. Olek przyznaje, że też widział straszącą tam zjawę. Mieszkańcy Wadlewa namawiają proboszcza, by udał się z nimi, aby pozbyć się sił nieczystych. Tymczasem Filip chce spędzać z Anką jak najwięcej czasu. Postanawia wzbudzić w niej współczucie i mówi o gasnącej relacji z Julitą. Zaprasza też Ankę na imprezę, aby uczcić ich sukces w dostaniu się do samorządu studenckiego.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

