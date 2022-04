Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Wenerski umawia się z Marysia na wyjątkową randkę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3416. – o czym będzie?

Darek grozi Adamowi i nie przyjmuje jego przeprosin za romans z Klaudią. Nakazuje mu opuszczenie Wrocławia. Marta obawia się o jego bezpieczeństwo. Natomiast Bartek bardzo przeżywa zbliżającą się karę Eweliny. Martwi się o przyszłość ich relacji. Podczas rozmowy z Franciszkiem i Olkiem wpada na pewien pomysł. Natomiast Roman martwi się, jak córka poradzi sobie w nowym dla niej świecie. Do Wadlewa przyjeżdża Emilka. Dowiaduje się o planach Bartka i ma dla niego pewną pamiątkę z dawnych lat. Natomiast Marysia podczas rozmowy z Laurą wpada na pomysł, by ona spróbowała przekonać Edwarda do podjęcia leczenia. Wenerski umawia się z Marysia na randkę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

