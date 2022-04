Anja Rubik szczerze o swoim związku. „Niczym modliszka połykałam moich partnerów”

Anja Rubik to top modelka, która znana jest na całym świecie. Słynie nie tylko z zawrotnej kariery w modelingu, ale także z angażowania się w społeczne akcje. Modelka działa na rzecz edukacji seksualnej i praw zwierząt. Między innymi wydała książkę „Sexed.pl”, w której ukazały się jej rozmowy z ekspertami o dojrzewaniu, miłości i seksie. O swoim życiu prywatnym mówi jednak rzadko. Po rozwodzie z Sashą Knezevicem w 2017 roku gwiazda długo zwodziła media co do swojego statusu. Później związała się z fotografem Adrianem Steirnem. Para zaaranżowała nawet swoje rozstanie, by móc cieszyć się prywatnością. Po czasie jednak potwierdzili swoją relację i obecnie mieszkają w Kapsztadzie, gdzie wspólnie angażują się w pomoc potrzebującym w Ukrainie.

Anja Rubk szczerze o swoim związku

Anja Rubk w wywiadzie dla „Vivy” opowiedziała o swojej relacji z australijskim fotografem. – Tak. Jestem w związku i czuję się bardzo szczęśliwa. Spotkaliśmy się w dobrym momencie, jestem dojrzalsza, już wiem, czego nie chcę. Po różnych doświadczeniach wiem, co mi pasuje, a co się nie sprawdzi – powiedziała. Dodała też co sądzi o kompromisach. – Nie muszę godzić się na żadne życiowe kompromisy, tylko małe, jak na przykład buty porozrzucane w korytarzu, które nie powinny tam leżeć, ale… leżą. I niczego to nie zmienia. Bardzo się wspieramy, uzupełniamy, rozumiemy. To jest piękny związek, muszę przyznać – wyznała. Rubik wspomniała też o swoich poprzednich relacjach. – Nie szukałam w mężczyźnie poczucia bezpieczeństwa, bo zbudowałam swoje życie i byłam w nim bezpieczna. W relacji cudowne jest to, że z drugą osobą możesz wszystkim się podzielić – relacjonowała. Dodała też, że obecny związek skrajnie różni się od innych. – Muszę mieć partnera, którego nigdy nie przerosnę. To część mojego charakteru. Niewielu rzeczy się boję, jestem dość odważna, jeśli się za coś biorę, na pewno doprowadzę to do końca. Szybko się uczę. To był problem w moich poprzednich związkach, że niczym modliszka połykałam moich partnerów. Ten jest nie do połknięcia – podkreśliła.

