ASAP Rocky wyszedł na wolność dzięki gigantycznej kaucji

ASAP Rocky, raper, a prywatnie partner Rihanny został aresztowany zaraz po tym, jak wylądował na lotnisku w Kalifornii. Gwiazdor wracał z Barbadosu, z podróży, w której był ze swoją partnerką, która spodziewa się ich wspólnego dziecka. Jak przekazała policja w Los Angeles, raper został oskarżony o napaść z użyciem broni. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 6 listopada 2021 roku w rejonie Hollywood. Mundurowi z Los Angeles badali przez kilka miesięcy zaangażowanie rapera w przestępstwo. Wiadomo było, że ASAP Rocky był w gronie podejrzanych.

W komunikacie służby podały, że do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść, gdy „dwóch mężczyzn pokłóciło się ze sobą, sytuacja szybko eskalowała, a podejrzany oddał strzał do ofiary”, po czym on i jego dwóch kolegów uciekło z miejsca zdarzenia. Wiadomo, że postrzelony mężczyzna przeżył atak. Władze podały później, że podejrzanym o użycie broni jest 33-latek. Poszkodowany, który zeznawał twierdzi, że kula wystrzelona przez rapera drasnęła jego dłoń.

ASAP Rocky wyszedł na wolność

Fotoreporterzy zgormadzeni przed budynkiem aresztu twierdzą, że ASAP Rocky wyszedł na wolność. Raper był widziany kiedy w towarzystwie policjantów wsiadał do czarnego samochodu typu SUV. Portal „TZM” twierdzi, że muzyk opuścił areszt dzięki gigantycznej kaucji. Jak czytamy – chodzi o wpłatę w wysokości 550 tysięcy dolarów, czyli aż 2,3 miliona złotych. Rihanna, która jest w zaawansowanej ciąży z raperem nie skomentowała sprawy.

