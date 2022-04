„M jak miłość”. Co dziś w serialu? Budzyński znów spotyka się z Julią

Serial emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w odcinku 1653?

Budzyński przyjeżdża z kolegami do Wrocławia na konferencję i znów spotyka Julię. Potem spędzają razem cały wieczór. Olek przylatuje do Polski i bierze udział w kolejnej operacji - nieświadomy, że Aneta, którą zostawił samą w Wiedniu, właśnie zaczęła rodzić. Tymczasem Rudnicki znów nachodzi byłą żonę oraz córki, jest agresywny i pijany. Gdy Chodakowscy zapraszają Amelkę wraz z siostrą do siebie, próbuje wedrzeć się do ich mieszkania siłą, by odebrać dziewczynki.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

