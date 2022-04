Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie swojego pierwszego syna 22 lutego. Jednak jak później okazało – jeszcze przed narodzinami dziecka para zdążyła się rozstać. Powodem miała być niewierność aktora. Według medialnych doniesień miał się wdać w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. I chociaż żadne z celebrytów nie komentuje sprawy, to zdawkowe odpowiedzi na pytania od mediów, a także wymowne komentarze od dawna wskazywały na zakończenie związku Królikowskich. Para od dawna też publikuje osobne zdjęcia z synkiem. Joanna Opozda w swoich wpisach bardzo często nawiązuje też do siły kobiet i dziękuje im za wsparcie. Podobnie było w Dniu Kobiet, kiedy aktorka postanowiła wyrazić wdzięczność za wsparcie, które dostaje od innych kobiet. „Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam” – napisała na swoim InstaStories. Celebrytka dorzuciła do życzeń wymowny cytat Boba Marleya: „Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz”. Do sprawy odniósł się brat Joanny Opozdy, który pod zdjęciem Antoniego Królikowskiego napisał: „Karma wróci frajerze”. Trudno o bardziej dosadny komentarz. Zdanie szybko zniknęło spod zdjęcia aktora, ale internautce udało się zrobić screena.

Joanna Opozda usunęła ślubne zdjęcie z Antonim Królikowskim

Wygląda na to, że mimo niekomentowania sprawy, rozstanie pary można uznać za potwierdzone. Na kolejny krok zdecydowała się Joana Opozda, która usunęła fotografię z Antonim Królikowskim. Z profilu aktorki nadal nie zniknęły wyróżnione relacje, gdzie możemy zobaczyć jak para przysięgała sobie miłość i wierność, a także przebieg przyjęcia weselnego. Brakuje jednak zdjęcia, które Joanna udostępniła tydzień po ślubie. Na czarno-białej fotografii z wesela młoda para patrzyła na siebie romantycznie. „Wytrzymaliśmy już tydzień!!! Wooow!!! Pozdro dla niedowiarków” – napisała wówczas aktorka.

