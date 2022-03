Akademia wszczęła postępowanie wobec Willa Smitha. Wystosowano oświadczenie

Tegoroczną galę rozdania Oscarów skradł jeden incydent. Kiedy chwilę przed ogłoszeniem wyników w kategorii najlepszy dokument na scenie pojawił się Chris Rock zaczął od typowych dla siebie żartów. Komik zażartował z żony Willa Smitha Jady Pinkett Smith. Rock zwracając się do aktorki stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”. Will Smith odbierając Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego musiał nawiązać do incydentu. Gwiazdor nie krył łez i próbował tłumaczyć się ze swojego zachowania. Mimo skruchy w mediach już dzień później pojawiły się pogłoski, że całkiem możliwe, że aktor może stracić nagrodę.

Akademia odnosi się do spoliczkowania Chrisa Rocka przez Willa Smitha

Kilka dni później Will Smith opublikował post na Instagramie odnosząc się do swojego zachowania. W obszernym wpisie przeprosił Chrisa Rocka. „Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Przyzwyczaiłem się, że to, że ludzie żartują sobie z mojej osoby, jest częścią pracy. Żart o medycznej przypadłości Jady był jednak dla mnie nie do zniesienia i zareagowałem na niego emocjonalnie” – czytamy na Instagramie. „Przekroczyłem granicę. Byłem w błędzie. Jest mi wstyd za to, co zrobiłem” – dodał aktor. Do sprawy kolejny raz odniósł się organizator wydarzenia Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, rozmawiając z Associated Press. – Chcielibyśmy uściślić, że pan Smith został poproszony o opuszczenie ceremonii, ale odmówił. Rozumiemy, że mogliśmy lepiej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją – przekazali przedstawiciele. Jak dodali, obecnie toczy się postępowanie dyscyplinarne przeciwko aktorowi, które może skończyć się zawieszeniem lub wydaleniem. Wystosowano także oficjalne przeprosiny dla komika. – Panie Rock, chcielibyśmy przeprosić Pana za to, przez co musiał Pan przejść na naszej scenie. Dziękujemy za wytrwałość i opanowanie w tym trudnym momencie. Chcielibyśmy przeprosić również pozostałych nominowanych, gości i widzów za to, do czego doszło podczas wydarzenia, które miało być okazją do celebracji – podkreślono.

