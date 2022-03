Disney+ w Polsce. Znamy datę startu serwisu

Disney+ wreszcie będzie dostępny w Polsce, a cena za abonament do platformy będzie jeszcze niższa niż zakładano. Dostęp do filmów i animacji za 30 dni będzie kosztować 28,99 zł, albo 289,99 zł rocznie. To oznacza, że na rocznym abonamencie możemy zaoszczędzić nawet 57,89 zł.

Dzięki platformie polscy widzowie będą mogli cieszyć się ogromnym wyborem produkcji i to nie tylko tych od Disneya. Jak czytamy w oświadczeniu: „Disney+ jest domem uwielbianych na całym świecie oryginalnych produkcji oraz tysięcy odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen, oraz tytułów od 20th Century Studios, FX czy Searchlight, występujących pod marką Star”. Start nowej platformy to nie lada gratka dla wszystkich kinomaniaków. Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak: „The Book of Boba Fett” i „The Mandalorian”, wykreowanych przez producenta i scenarzystę Jona Favreau. Ponadto zobaczą „Moon Knight”, serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem w roli Stevena Granta, spokojnego i ułożonego pracownika małego sklepu, nękanego przez wspomnienia z innego życia, a także nominowany do Nagrody Akademii® film „Shang-Chi i legenda dziecięciu pierścieni” z Simu Liu i Awkwafiną. Na platformie nie może też zabraknąć produkcji Disneya i Pixara. „Dodatkowo subskrybenci będą mogli spędzić czas przy wielu tytułach ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii® animacji »Luca« (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii® »Encanto« (Walt Disney Animation Studio) i »Cruelli« z Emmą Stone w roli kultowej Cruelli de Mon” - czytamu w oświadczeniu. Użytkownicy otrzymają także dostęp do kultowych produkcji. Idealnym przykładem jest serial „Simpsonowie” czy „Grey’s Anatomy: Chirurdzy” Na platformie znajdzie się także serial dokumentalny „The World According To Jeff Goldblum”.

Disney+ kiedy będzie dostępny w Polsce?

Disney+ będzie dostępny w Polsce od 14 czerwca. Na subskrybentów czeka wiele udogodnień, będą mogli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, na każdym koncie będzie możliwość utworzenia aż siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

