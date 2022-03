Kuba Wojewódzki zdradził płeć dziecka, którego się spodziewa

Kuba Wojewódzki dobrą nowinę przekazał kilkanaście dni temu na kanapie „Dzień Dobry TVN”, gdzie pojawił się, żeby promować program „Mask Singer”, w którym jest jurorem. W zaskakujący dla siebie sposób nawiązał do życia osobistego i zdradził, że będzie ojcem. Podczas rozmowy z Anną Kalczyńską i Andrzejem Sołtysikiem Wojewódzki nagle wyznał, że niedługo zostanie tatą. – Moja dziewczyna – uwaga! – aktualnie w ciąży, tadadadam – pytała mnie, co robiłem dzisiaj w pracy... – wyznał. Wojewódzki znany jest ze swoich kontrowersyjnych żartów dlatego nawet prowadzący mieli trudności, by uwierzyć w tę rewelację. – Przepraszam bardzo, czyli zostaniesz ojcem?! Naprawdę? – Kalczyńska dopytywała z niedowierzaniem. Wojewódzki odpowiedział, że owszem, ale w realu, nie w programie i dodał, że dziecko ma przyjść na świat za siedem miesięcy.

Kuba Wojewódzki zdradził płeć dziecka

Kuba Wojewódzki podczas programu w Onecie, który prowadzi razem z Piotrem Kędzierskim, znów nawiązał do swojego ojcostwa. Gościem był Michał Żebrowski, który ma liczną rodzinę. Kuba zapytał aktora czy ten planuje kolejne dzieci. – Każde dziecko jest cudem – odpowiedział. Michał Żebrowski ma już trzech synów: 12-letniego Franciszka, 9-letniego Henryka i 2-letniego Feliksa, a w drodze jest kolejna pociecha. Do płci dziecka Wojewódzkiego nawiązał współprowadzący program Piotr Kędzierski. Za jego namową dziennikarz zdradził, że on spodziewa się dziewczynki. – Przecież to wiadome, że Michał płodzi synów, a ja córki – wyznał Kuba Wojewódzki.

Czytaj też:

Netflix otwiera swoje biuro w Warszawie. „Jest kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej”